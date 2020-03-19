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19.03.2020 20:26
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Паника по-эквадорски: из-за коронавируса перекрыли взлетную полосу, чтобы не пускать международные рейсы

Автомобили мэрии крупнейшего в Эквадоре города Гуаякиль заблокировали взлетно-посадочную полосу в городском аэропорту, принимающем международные рейсы. Об этом 19 марта пишет местное издание El Comercio со ссылкой на пилота вертолета. Он пролетел над перекрытой полосой и снял видео.

По словам управляющей компании аэропорта Гуаякиля, появление машин на полосе стало для них полной неожиданностью. Из-за перекрытия нескольким самолетам пришлось выполнить вынужденную посадку в аэропорту эквадорской столицы Кито.

Позднее оказалось, что таким образом мэрия решила бороться с распространением коронавируса. Накануне мэр подписал указ о блокировке на неделю всех въездов и выездов из двухмиллионного населенного пункта. Под запрет попал и местный аэропорт, обслуживающий международные рейсы. Сейчас въезд в город разрешен только грузовикам с провиантом и медикаментами.

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