Паника по-эквадорски: из-за коронавируса перекрыли взлетную полосу, чтобы не пускать международные рейсы
Автомобили мэрии крупнейшего в Эквадоре города Гуаякиль заблокировали взлетно-посадочную полосу в городском аэропорту, принимающем международные рейсы. Об этом 19 марта пишет местное издание El Comercio со ссылкой на пилота вертолета. Он пролетел над перекрытой полосой и снял видео.
Guayaquil officials have blocked the runway at José Joaquín de Olmedo International Airport in Ecuador to prevent international aircraft from arriving in the country. pic.twitter.com/ZAWmE4rrJ7— Chris Clarke (@chrisclarkefly) March 18, 2020
По словам управляющей компании аэропорта Гуаякиля, появление машин на полосе стало для них полной неожиданностью. Из-за перекрытия нескольким самолетам пришлось выполнить вынужденную посадку в аэропорту эквадорской столицы Кито.
Позднее оказалось, что таким образом мэрия решила бороться с распространением коронавируса. Накануне мэр подписал указ о блокировке на неделю всех въездов и выездов из двухмиллионного населенного пункта. Под запрет попал и местный аэропорт, обслуживающий международные рейсы. Сейчас въезд в город разрешен только грузовикам с провиантом и медикаментами.