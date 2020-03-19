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19.03.2020 20:08
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Экскурсионный автобус врезался в пассажирский на севере Петербурга. Есть пострадавшие

Авария с участием общественно транспорта произошла на оживленном перекрестке в Калининском районе Петербурга. Заблокировано движение трамваев. Пострадали водитель и кондуктор автобуса.

О ДТП на пересечении улицы Руставелли и проспекта Просвещения около 19 часов 19 марта сообщают участники группы «ДТП и ЧП» в социальной сети «Вконтакте».

«В мясо разбит туристический автобус и автобус маршрута 121. Трамваи в сторону Просвета встали», - сообщает пользователь Павел.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОАО «Третий парк», авария произошла в 19.12. Оба автобуса в момент аварии были без пассажиров. В пассажирском автобусе ушибы получил водитель, но от медицинской помощи он отказался. Кондуктора после осмотра увезла скорая.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

В УГИБДД «Фонтанке» сообщили, что пока устанавливают все обстоятельства аварии.

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Комментарии (2)

Ольга Павлова
Кошмар, где , в каком Задрищенске учились эти корреспонденты? Ну хоть бы на карту посмотрели, что ли! Всё-таки газета питерская, писец!
McGillavry
Шота Руставели - грузинский поэт. В вот итальянский мог бы быть Руставелли. Но его не было и нет.
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