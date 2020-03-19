Экскурсионный автобус врезался в пассажирский на севере Петербурга. Есть пострадавшие
Авария с участием общественно транспорта произошла на оживленном перекрестке в Калининском районе Петербурга. Заблокировано движение трамваев. Пострадали водитель и кондуктор автобуса.
О ДТП на пересечении улицы Руставелли и проспекта Просвещения около 19 часов 19 марта сообщают участники группы «ДТП и ЧП» в социальной сети «Вконтакте».
«В мясо разбит туристический автобус и автобус маршрута 121. Трамваи в сторону Просвета встали», - сообщает пользователь Павел.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОАО «Третий парк», авария произошла в 19.12. Оба автобуса в момент аварии были без пассажиров. В пассажирском автобусе ушибы получил водитель, но от медицинской помощи он отказался. Кондуктора после осмотра увезла скорая.
В УГИБДД «Фонтанке» сообщили, что пока устанавливают все обстоятельства аварии.