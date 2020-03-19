Авария с участием общественно транспорта произошла на оживленном перекрестке в Калининском районе Петербурга. Заблокировано движение трамваев. Пострадали водитель и кондуктор автобуса.



О ДТП на пересечении улицы Руставелли и проспекта Просвещения около 19 часов 19 марта сообщают участники группы «ДТП и ЧП» в социальной сети «Вконтакте».

«В мясо разбит туристический автобус и автобус маршрута 121. Трамваи в сторону Просвета встали», - сообщает пользователь Павел.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОАО «Третий парк», авария произошла в 19.12. Оба автобуса в момент аварии были без пассажиров. В пассажирском автобусе ушибы получил водитель, но от медицинской помощи он отказался. Кондуктора после осмотра увезла скорая.