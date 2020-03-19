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19.03.2020 19:03
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Рабочая неделя в Петербурге завершится мокрым снегом и ветром

Пятница, 20 марта, будет благоволить самоизоляции и удалённой работе.

Как сообщает 19 марта Северо-Западное УГМС, конец рабочей недели не обойдётся без осадков в виде мокрого и обычного снега. Местами, конечно, будут и прояснения.

Ночью будет около нуля, местами гололедица, а днём столбик термометра доберётся до +3 градусов. Но плюсовые отметки омрачит западный, северо-западный ветер силой 7–12 метров в секунду.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает в субботу и воскресенье похолодание — до +1 градуса Цельсия днём и до -5 — ночью. Первый день выходных пройдёт со снегом.

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