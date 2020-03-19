«Роскомсвобода»: ФСБ закупила оборудование для взлома умных устройств

По данным Digital Revolution, ПО было создано в 2017-2018 годах, а «макет опытно-конструкторской работы» был изготовлен «ИнформИнвестГрупп» по заказу войсковой части №64829, известной как Центр информационной безопасности ФСБ. Отмечается, что «ИнформИнвестГрупп» ранее выполняла заказы для МВД РФ.

Хакерская группа Digital Revolution рассказала о закупке ФСБ программы «Фронтон» для кибератак с помощью цифровых ассистентов и «умных домов». Успешные атаки через «умные» устройства интернета вещей могут позволить обвалить соцсети и блокировать интернет в небольших странах, сообщает в четверг 19 марта «Роскомсвобода».

«Фронтон» сможет использовать IP-камеры и цифровые видеорекордеры как ботов для массового отправления запросов на серверы и выводить их таким образом из строя, а взламывать «умные» устройства планируют с помощью словаря типичных паролей, уточняют в правозащитной организации.



«Мощная атака нескольких сотен тысяч машин способна сделать сайты социальных сетей, файлообменников недоступными в течение нескольких часов. Атака на национальные DNS-серверы может сделать недоступным интернет в течение нескольких часов в небольшой стране», - цитирует Роскомсвобода данные Digital Revolution. Хакеры отмечают, что зараженные устройства могут быть использованы и для «шпионажа за всем миром».



По прогнозам агентства Gartner, в 2020 году к «умным» программам подключат более 20 млрд гаджетов. Как правило, пользователи используют «умные» устройства, сохраняя заводские пароли, что делает их доступными для хакеров, уточняют эксперты.



Официальных комментариев от ФСБ или разработчиков упоминаемого ПО пока не поступало.

