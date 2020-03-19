День сбитых пешеходов: под колесами машин в Петербурге и области погибли двое и еще больше пострадали
За 18 марта на территории Петербурга и Ленинградской области сотрудники ГИБДД зафиксировали 465 дорожных аварий. В них пострадали 18 человек и двое погибли. При этом минувшая среда отличилась значительным количеством ДТП с пешеходами, в том числе и серьезными. Оба смертельных случая были наездами на людей.
Как сообщает 19 марта Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за прошедшие сутки зафиксировали 403 ДТП, из которых 16 были с пострадавшими. Травмы получили 15 человек, в том числе двое детей. Один человек погиб.
Около восьми часов вечера на улице Солдата Корзуна, у дома 20, 27-летний мужчина на Renault Sandero сбил женщину лет 70 на вид. Потерпевшая переходила дорогу в неположенном месте и в результате получила смертельные травмы. «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Кировскому району добавляет, что водителя также привлекли к административной ответственности за отсутствие ОСАГО (ст. 12.37 КоАП РФ).
Днем в Петербурге произошло еще два серьезных наезда. Около 16 часов на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке проспекта Энгельса с проспектом Просвещения Volkswagen сбил 9-летнего мальчика. А через полчаса на Лиговском проспекте, тоже на регулируемой «зебре», Skoda Rapid сбила 37-летнего мужчину. Оба потерпевших получили тяжелые травмы.
Не обошлось без ДТП с пешеходами и в Ленобласти. Около 19:30 на 53-м километре трассы «Кола» в Кировском районе области 63-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗель», сбил 47-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как отмечает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, женщина была в темной одежде без световозвращающих элементов. От полученных травм она скончалась на месте.
Всего за минувшую среду в Ленинградской области произошло 62 дорожных аварии. Пострадавшие были в трех случаях: двое взрослых и ребенок. Смертельным стало только одно ДТП.