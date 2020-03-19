За 18 марта на территории Петербурга и Ленинградской области сотрудники ГИБДД зафиксировали 465 дорожных аварий. В них пострадали 18 человек и двое погибли. При этом минувшая среда отличилась значительным количеством ДТП с пешеходами, в том числе и серьезными. Оба смертельных случая были наездами на людей.



Как сообщает 19 марта Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за прошедшие сутки зафиксировали 403 ДТП, из которых 16 были с пострадавшими. Травмы получили 15 человек, в том числе двое детей. Один человек погиб.