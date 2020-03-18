На Солдата Корзуна пожилая петербурженка попала под машину. Она не выжила
Водитель «Рено» не заметил вышедшую на проезжую часть вне пешеходного перехода пожилую женщину вечером 18 марта в Кировском районе Петербурга. Она умерла на месте.
По данным регионального управление ГИБДД, авария произошла возле 20 дома по улице Солдата Корзуна около восьми часов вечера. Женщина на вид в возрасте 70-ти лет вышла на дорогу примерно в ста метрах от пешеходного перехода. Водитель «Рено» с четырехлетним стажем вовремя затормозить не успел и пенсионерку сбил, она умерла на месте ДТП.
Очевидцы в соцсетях отметили, что обочина вдоль дороги на этом участке запаркована. У «Рено» разбито лобовое стекло.