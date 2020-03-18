Второе серьезное ДТП с пешеходом за полчаса произошло в Петербурге днем 18 марта. Вновь наезд на регулируемой «зебре», на этот раз во Фрунзенском районе города.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 16:30 у дома 193 по Лиговскому проспекту 23-летний водитель на автомобиле Skoda Rapid сбил 37-летнего пешехода. Наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе у перекрестка с Курской улицей.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы. На видеозаписи произошедшего видно, что от удара мужчину подбросило и перевернуло в воздухе. Отмечается, что водительский стаж у молодого автомобилиста небольшой — с 2016 года.