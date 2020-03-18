FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
73.89р82.31р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 19:09
1
Печать

На Лиговском сбили пешехода. От удара мужчину подбросило и перевернуло в воздухе

Скриншот видео, предоставленного&nbsp;отделом пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Скриншот видео, предоставленного отделом пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Второе серьезное ДТП с пешеходом за полчаса произошло в Петербурге днем 18 марта. Вновь наезд на регулируемой «зебре», на этот раз во Фрунзенском районе города.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 16:30 у дома 193 по Лиговскому проспекту 23-летний водитель на автомобиле Skoda Rapid сбил 37-летнего пешехода. Наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе у перекрестка с Курской улицей.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы. На видеозаписи произошедшего видно, что от удара мужчину подбросило и перевернуло в воздухе. Отмечается, что водительский стаж у молодого автомобилиста небольшой — с 2016 года.

Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

За полчаса до этого на перекрестке проспектов Просвещения и Энгельса автомобиль Volkswagen сбил на регулируемом пешеходном переходе 9-летнего мальчика. Юный пешеход тоже получил тяжелые травмы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

isaon
Как гордо шёл. -1. Осталось 8 жизней.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний