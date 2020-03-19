FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +1
77.21р84.89р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 12:22
1
Печать

Старейший в мире метрополитен частично закрылся из-за коронавируса

Лондонское метро закрывает 40 станций из 270. Об этом 19 марта сообщил оператор транспорта Transport for London (TfL) на официальном сайте.

Кроме того, сокращаются автобусные маршруты. Решение принято для предотвращения распространения коронавируса и из-за уменьшения пассажиропотока.

В пятницу планируется закрыть ветку метро Waterloo & City line, соединяющую железнодорожный вокзал Ватерлоо с деловым центром. Также будут введены ограничения на наземном метро.

О том, что сейчас происходит в петербургском наземном и подземном транспорте, — читайте в материале «Фонтанки».

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

VotONOkak
С понедельника и у нас метро закроют.
Все садимся на велики!! Блюдём Здоровый образ жизни!!! ))
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний