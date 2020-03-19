Старейший в мире метрополитен частично закрылся из-за коронавируса

Лондонское метро закрывает 40 станций из 270. Об этом 19 марта сообщил оператор транспорта Transport for London (TfL) на официальном сайте.
Кроме того, сокращаются автобусные маршруты. Решение принято для предотвращения распространения коронавируса и из-за уменьшения пассажиропотока.
В пятницу планируется закрыть ветку метро Waterloo & City line, соединяющую железнодорожный вокзал Ватерлоо с деловым центром. Также будут введены ограничения на наземном метро.
О том, что сейчас происходит в петербургском наземном и подземном транспорте, — читайте в материале «Фонтанки».
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