Пока университеты и школы уходят на удаленный доступ, а массовые мероприятия отменяются, общественный транспорт переводится на усиленный режим дезинфекции. «Фонтанка» узнала, как власти пытаются бороться с распространением коронавируса в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.

Транспортные предприятия Петербурга принимают меры, направленные на профилактику распространения инфекции, сообщили «Фонтанке» в городском правительстве 18 марта. Общественный транспорт Петербурга – это около 2,5 млн пассажиров в день в одном только метро, а есть еще и наземный транспорт. «Фонтанка» выяснила, какие указания от властей есть у транспортников, в условиях, когда в городе запрещено собираться на мероприятия численностью более 50 человек.

Сейчас для госпредприятий «Петербургский метрополитен», «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» настольной книгой по борьбе с короновирусом являются 4 документа: 3 письма с рекомендациями от Роспотребназдора и постановление правительства Петербурга. Наиболее конкретные меры даются в рекомендательных письмах, правда специально для транспортников их написали еще в феврале. Петербургские предприятия даже в большем объеме ведут борьбу за чистоту, чем им предписывается.



Первая мера – проверка всех сотрудников, предрейсовые осмотры для водителей/машинистов и кондукторов. Им проверяют температуру, задают вопросы для выявления симптомов. «Водители должны быть обеспечены запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами», – говорится в письме Роспотребнадзора, датированном еще 13 февраля.



По наблюдениям корреспондента «Фонтанки» ни один из перевозчиков, в том числе и частных, на сегодняшний не обеспечил полное соблюдение указанной рекомендации. Впрочем, стоит отметить, что на днях Всемирная организация здравоохранения признала, что маски не нужны, за исключением трех случаев: человек сам простужен, человек в метре от того, кто простужен, и человек работает в системе здравоохранения.



Фото: ГУП «Петербургский метрополитен» Фото: ГУП «Петербургский метрополитен» Фото: ГУП «Петербургский метрополитен» Фото: ГУП «Петербургский метрополитен» Фото: ГУП «Петербургский метрополитен» Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»



Вторая мера – дезинфекция. Как следует из писем Роспотребнадзора, она должна проходить хотя бы раз в сутки. Петербургские предприятия перестраховываются и делают это чаще. «Два раза в сутки поручни и сиденья всех выходящих на линии метрополитена вагонов обрабатываются дезинфицирующими средствами, причем их концентрация увеличена на 30% по сравнению с обычной. Четыре раза в сутки влажная уборка с помощью дезинфицирующих растворов проводится в пассажирских зонах и вестибюлях всех станций (в том числе на балюстрадах и поручнях эскалаторов и траволаторов), а также на турникетах», – рассказывают в ГУП «Петербургский метрополитен».

В ГУП «Пассажиравтотранс», который в среднем перевозит порядка 800 тысяч пассажиров каждый день, рассказали, что ежедневно салоны будут обрабатывать специальными обеззараживающими средствами с протиранием поручней и ручек дверей не только после возвращения автобусов в парк, но и после каждого рейса. «При завершении каждого рейса обеспечить проветривание и профилактическую дезинфекцию салона» – таков приказ руководителя учреждения. Влажная уборка и мойка транспорта ведется в плановом порядке. Схожие меры предпринимаются в трамваях с троллейбусами. «С этой недели начинается систематическая обработка подвижного состава на конечных станциях с применением дезинфицирующего вещества с противовирусным компонентом», – рассказали «Фонтанке» в ГУП «Горэлектротранс», через который в среднем за день проходит порядка 850 тысяч пассажиров. Представители предприятия также уточняют, что перед выпуском на рейс каждый трамвай и троллейбус убирается с использованием дезинфицирующих средств.

В комитете по транспорту добавили: силами специализированных организаций углублённую дезинфекцию прошли 1913 автобусов СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и 1426 единиц подвижного состава СПб ГУП «Горэлектротранс». «Организована работа по выполнению рекомендаций Роспотребнадзора негосударственными перевозчиками», – говорят в комитете.



Фото: ГУП «Пассажиравтотранс»

Собеседник «Фонтанки» уточняет, что частные компании существенно сложнее заставить следовать всем рекомендациям, ведь на их исполнение нужны деньги. Уже сейчас невооруженным глазом заметно, что в салонах общественного транспорта стало свободнее. По информации нашего издания, в настоящий момент пассажиропоток снизился уже на 14%.



В Москве тем временем к вопросу безопасности общественного транспорта подошли еще более щепетильно. Например, в московской подземке каждые 1,5-2 часа на станции дезинфицируются все поверхности, с которыми есть контакт у пассажиров, автоматы по продаже билетов дезинфицируются раз в час. Однако стоит заметить, что и бюджет у Москвы больше в 3 раза, а значит, что и у госпредприятий финансовые возможности несколько шире.

«Фонтанка» обратилась к 5 различным докторам с просьбой оценить те меры, которые предпринимаются, однако все под различными предлогами отказались. Лишь один доктор медицинских наук, вирусолог, в частной беседе с журналистом отметил, что дезинфекция – занятие затратное, однако уже очень хорошо, что её будут делать хотя бы раз в сутки.

