Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала меры предосторожности, которые она предпринимает, чтобы не заразиться коронавирусом. 17-летняя спортсменка теперь открывает двери ногами, чтобы не пачкать руки.



«Вот для чего нужна растяжка», — подписала чемпионка видео.

Отметим, что большинство комментаторов не оценили поступок Загитовой. «А потом кто-то эту дверь рукой открывает», — осуждающе написал один из них.