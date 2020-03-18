Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала меры предосторожности, которые она предпринимает, чтобы не заразиться коронавирусом. 17-летняя спортсменка теперь открывает двери ногами, чтобы не пачкать руки.
«Вот для чего нужна растяжка», — подписала чемпионка видео.
Отметим, что большинство комментаторов не оценили поступок Загитовой. «А потом кто-то эту дверь рукой открывает», — осуждающе написал один из них.
Ранее «Фонтанка» показывала, как правильно мыть руки.
За сутки число зараженных коронавирусной инфекцией в России выросло до 147 человек. По одному новому случаю в Сибири и 31 в столице. В петербургской больнице Боткина в настоящее время обследуются 303 человека. Из девяти заболевших Covid-19 двое выписались.
За тем, что происходит в городе, стране и мире в связи с пандемией COVID-19, «Фонтанка» следит онлайн.