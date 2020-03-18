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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 16:20
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Загитова показала, как открывать двери в условиях эпидемии коронавируса

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала меры предосторожности, которые она предпринимает, чтобы не заразиться коронавирусом. 17-летняя спортсменка теперь открывает двери ногами, чтобы не пачкать руки.

«Вот для чего нужна растяжка», — подписала чемпионка видео.

Отметим, что большинство комментаторов не оценили поступок Загитовой. «А потом кто-то эту дверь рукой открывает», — осуждающе написал один из них.

Ранее «Фонтанка» показывала, как правильно мыть руки.

За сутки число зараженных коронавирусной инфекцией в России выросло до 147 человек. По одному новому случаю в Сибири и 31 в столице. В петербургской больнице Боткина в настоящее время обследуются 303 человека. Из девяти заболевших Covid-19 двое выписались.

За тем, что происходит в городе, стране и мире в связи с пандемией COVID-19, «Фонтанка» следит онлайн.

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Комментарии (6)

AmbientGlow
Круто, так можно вместо коронавируса словить дизентерию и ботулизм.
Chinalove
Интересно, как в условиях коронавируса двери открывает Шварценеггер?
hmjo
На обуви, по которой мы ходим по улице по нашим грязным дорогам и тротуарам, грязи и микробов еще больше, чем на руках. И если несколько таких Загитовых своими своей грязной обувью будут открывать все дверные ручки, за которые позже руками берутся все нормальные граждане, то сколько грязи, микробов и заразы переносится на дверные ручки, а потом остальным людям?
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