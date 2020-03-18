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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 15:31
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В четверг в Петербурге будет ветрено, влажно и пасмурно

Синоптики обещают жителям Северной столицы 19 марта порывистый ветер, дождь, переходящий в снег, но круглосуточно — положительную температуру.

По данным регионального Гидрометцентра, в четверг в городе облачно и возможны осадки. Большая часть выпадет ночью, местами дождь станет мокрым снегом. Днем температура поднимется до +6, в темное время суток — около двух градусов тепла. Ветер будет дуть с севера, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

20 марта немного прояснится и выглянет солнце, но осадки не исключаются. Станет немного прохладней, максимум до +3.

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