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18.03.2020 15:06
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Пожилой водитель «Фольксвагена» догнал «Шкоду» на «Коле» и отправил в больницу женщину с ребенком

Маленький ребенок получил травмы в ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Несоблюдение дистанции привело к столкновению двух машин.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 12:15 на 84-м километре федеральной автодороги «Кола». По предварительным данным, 62-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, неправильно выбрал дистанцию с ехавшим впереди автомобилем Skoda под управлением 27-летнего мужчины и столкнулся с ним.

В результате ДТП в «Шкоде» пострадали два пассажира: 32-летняя женщина и ребенок 2019 года рождения. Обоих в состоянии средней степени тяжести доставили в ЦРБ города Шлиссельбург.

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