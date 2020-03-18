Россия ограничивает авиасообщение с США, Великобританией и ОАЭ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты из России в Великобританию, Соединённые Штаты Америки и Объединённые Арабские Эмираты.



Как следует из опубликованного 18 марта поручения, ограничения должны вступить в силу с 00 часов 00 минут 20 марта 2020 года по московскому времени.



Но будут действовать исключения для регулярных рейсов Москва — Лондон (и обратно), Москва — Нью-Йорк (и обратно), Москва — Абу-Даби (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F); а также чартерных рейсов, при условии, что они будут вывозить иностранцев домой и возвращать на родину россиян.

