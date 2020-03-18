FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
73.89р82.31р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 13:33
1
Печать

Россия ограничивает авиасообщение с США, Великобританией и ОАЭ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты из России в Великобританию, Соединённые Штаты Америки и Объединённые Арабские Эмираты.

Как следует из опубликованного 18 марта поручения, ограничения должны вступить в силу с 00 часов 00 минут 20 марта 2020 года по московскому времени.

Но будут действовать исключения для регулярных рейсов Москва — Лондон (и обратно), Москва — Нью-Йорк (и обратно), Москва — Абу-Даби (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F); а также чартерных рейсов, при условии, что они будут вывозить иностранцев домой и возвращать на родину россиян.

Обо всех новостях про коронавирус в Петербурге и мире читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Турцию когда закроют? А то прут нескрепные россияне туда на отдых, футбольные клубы Олимп-лиги понаехали туда.. Так кырым без денюшек оставят...
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний