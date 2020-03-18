За минувший вторник, 17 марта, в Петербурге и Ленинградской области произошли 463 дорожных аварии. В них пострадали 25 человек, а одно ДТП стало смертельным для пешехода.



В Петербурге, как сообщает 18 марта Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за прошедшие сутки было зафиксировано 399 ДТП, из которых 14 были с пострадавшими. Травмы получили 16 человек, среди которых один ребенок. Один человек погиб, став первой жертвой ДТП в Петербурге с 25 февраля.

Смертельное ДТП произошло около 21:00 в Красносельском районе города. По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, у дома 1, корпус 1, по Петергофскому шоссе 29-летний мужчина на автомобиле BMW 320i сбил пешехода — мужчину лет 65 на вид.