На дорогах Петербурга — первый погибший с конца февраля: на Петергофском шоссе BMW задавил мужчину
За минувший вторник, 17 марта, в Петербурге и Ленинградской области произошли 463 дорожных аварии. В них пострадали 25 человек, а одно ДТП стало смертельным для пешехода.
В Петербурге, как сообщает 18 марта Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за прошедшие сутки было зафиксировано 399 ДТП, из которых 14 были с пострадавшими. Травмы получили 16 человек, среди которых один ребенок. Один человек погиб, став первой жертвой ДТП в Петербурге с 25 февраля.
Смертельное ДТП произошло около 21:00 в Красносельском районе города. По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, у дома 1, корпус 1, по Петергофскому шоссе 29-летний мужчина на автомобиле BMW 320i сбил пешехода — мужчину лет 65 на вид.
Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Как стало известно «Фонтанке», пешеход переходил дорогу, будучи в темной одежде без светоотражающих элементов. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В Ленинградской области за 17 марта произошло 64 ДТП. Пострадавшие были в шести случаях: травмы получили 9 человек, все — совершеннолетние. Погибших не было.
Серьезное ДТП случилось днем на трассе «Кола» в Кировском районе области. Там столкнулись грузовик, пикап и два легковых автомобиля. В одной из легковых пострадали водитель и пассажирка. Авария оставила для проезда лишь одну полосу и до вечера собирала на трассе многокилометровые пробки в обоих направлениях.
Момент столкновения попал на видео. На записи видно, как грузовик после столкновения с пикапом выезжает на встречную полосу и таранит легковушки.
Еще одна авария с пострадавшей произошла утром в Волосовском районе. Как стало известно «Фонтанке», в 8:35 около деревни Рогатино столкнулись ВАЗ-2107 и Chevrolet Lanos. В результате в одной из машин зажало женщину.