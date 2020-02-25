Десять человек погибли на дорогах Ленобласти за выходные и пятницу. Петербург отделался одним

За пятницу, 21 февраля, и длинные праздничные выходные с 22 по 24 февраля в Петербурге и Ленинградской области произошло 1611 дорожных аварий, в которых пострадали больше сотни человек и 11 погибли. Но хоть петербургские дороги собрали на тысячу с небольшим ДТП больше, почти все жертвы достались областным.

Как сообщает 25 февраля Управление ГИБДД по СПб и ЛО, с 21 по 24 февраля инспекторы ДПС зафиксировали в Петербурге 1311 ДТП, в том числе 48 — с пострадавшими. Травмы в них получили 56 человек, среди которых пятеро детей. Один человек погиб: вечером понедельника в Пушкине мужчина на Hyundai Solaris улетел с дороги в дерево.

В Ленобласти за этот период произошло 300 ДТП, из которых с пострадавшими было 20. Травмы получили 49 человек, в том числе шестеро детей. Погибших же было 10, включая одного ребенка.

Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

Ночью 21 февраля на дороге Петербург — Матокса во Всеволожском районе автомобиль Subaru выехал на «встречку», затем — на обочину встречной полосы и врезался в припаркованный там грузовик Volvo. Смертельные травмы получили водитель и пассажир «Субару». Затем в половине одиннадцатого утра пятницы в Выборгском районе области о грузовик разбился водитель легкового Volvo — он догнал попутный самосвал. В субботу, 22 февраля, в Ленобласти произошло три смертельных ДТП. Около шести часов вечера на трассе «Кола» в Кировском районе пожилой мужчина погиб, опрокинувшись в кювет на Chevrolet Niva. Затем примерно в 18:50 на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе столкнулись встречные Skoda Octavia и Nissan Almera. Оба водителя — женщина и мужчина — погибли, пострадали трое пассажиров: мужчина из «Ниссана» и двое детей из «Шкоды». А в девятом часу вечера на подъезде к поселку Тайцы в Гатчинском районе под колесами автомобиля SsangYong погиб пешеход.