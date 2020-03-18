В среду в Петербурге распогодится, но обольщаться не стоит

Синоптики обещают петербуржцам и гостям города переменчивую в плане погоды среду. В Северную столицу 18 марта заглянет солнце, подняв столбики термометров, но ненадолго.
По данным Северо-Западного Гидрометцентра, днём воздух в городе прогреется до шести градусов со знаком плюс. Западный ветер будет умеренным. Из-за облаков периодически будет пробиваться солнце, возможен дождь. К ночи в Петербурге похолодает до плюс двух градусов, и тут уже осадков не избежать. И, если в четверг нас вновь ожидает похожая на сегодняшнюю погода, то в пятницу с высокой вероятностью к дождю прибавится снег.