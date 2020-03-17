В Петербурге могут открыть общий интернат для «карантинных» студентов. Город берет пример с Москвы

Ректоры петербургских вузов рассматривают вариант создания общей площадки для студентов и преподавателей, которые попадают в изоляцию в связи с карантинными мерами. Адрес пока не определили.



По данным «Фонтанки», эта идея обсуждалась 17 марта в ходе совещания Российского союза ректоров. Высказал ее, в частности, ректор Санкт-Петербургского государственного технологического университета Андрей Шевчик. Как он пояснил «Фонтанке», в этом смысле Петербург повторяет путь Москвы, где подобный центр на всякий случай создан, хотя задействовать его не приходилось. «Для тех, кто может оказаться в ситуации, которая потребует продолжить обучение лиц в изолированном состоянии <...> ни у одного из вузов пока нет такой площадки... Они могут не покидать это пространство, там жить и работать», — говорит Шевчик.

