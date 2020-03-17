В Петербурге могут открыть общий интернат для «карантинных» студентов. Город берет пример с Москвы
Ректоры петербургских вузов рассматривают вариант создания общей площадки для студентов и преподавателей, которые попадают в изоляцию в связи с карантинными мерами. Адрес пока не определили.
По данным «Фонтанки», эта идея обсуждалась 17 марта в ходе совещания Российского союза ректоров. Высказал ее, в частности, ректор Санкт-Петербургского государственного технологического университета Андрей Шевчик. Как он пояснил «Фонтанке», в этом смысле Петербург повторяет путь Москвы, где подобный центр на всякий случай создан, хотя задействовать его не приходилось. «Для тех, кто может оказаться в ситуации, которая потребует продолжить обучение лиц в изолированном состоянии <...> ни у одного из вузов пока нет такой площадки... Они могут не покидать это пространство, там жить и работать», — говорит Шевчик.
Ректор СПбГТУ подчеркивает, что такая ситуация пока рассматривается как теоретическая, но к ней надо быть готовыми. На вопрос о рисках объединения различных карантинных групп он ответил, что рассматриваются и эти риски, и прочие. «Подвешенная ситуация тоже неправильная, — подчеркнул Шевчик, — Нужно принимать какое-то решение». На данный момент не определено, где мог бы разместиться подобный интернат.
Алексей Демидов, который возглавляет Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, не стал комментировать эту идею, подчеркнув, что пока создание общего центра — это теория.
Напомним, 15 марта стало известно, что Минобрнауки рекомендовало вузам России перейти на дистанционное обучение студентов с использованием электронных технологий. О готовности предоставить свою платформу с онлайн-курсами для других университетов уже заявили в Высшей школе экономики (ВШЭ). В СПбГУ юридический факультет, Высшая школа менеджмента и факультет свободных искусств и наук уже переведены на дистанционное обучение. Утром 17 марта после двухнедельного карантина покинуть общежитие смогли студенты СЗГМУ им. Мечникова.