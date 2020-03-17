Россиянам пообещали врачебные онлайн-консультации через приложение

Россияне смогут следить за состоянием здоровья и консультироваться с врачами через специальное бесплатное приложение. Как 17 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, опция станет доступна с 23 марта.



«С понедельника смогут все желающие бесплатно скачать приложение, которое позволит, в том числе, пожилым людям — в первую очередь — бесплатно воспользоваться консультацией врача. <...> Это терапевты, профессионалы, которые будут доступны», — цитируют слова Мишустина РИА Новости.

