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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 15:32
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Россиянам пообещали врачебные онлайн-консультации через приложение

Россияне смогут следить за состоянием здоровья и консультироваться с врачами через специальное бесплатное приложение. Как 17 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, опция станет доступна с 23 марта.

«С понедельника смогут все желающие бесплатно скачать приложение, которое позволит, в том числе, пожилым людям — в первую очередь — бесплатно воспользоваться консультацией врача. <...> Это терапевты, профессионалы, которые будут доступны», — цитируют слова Мишустина РИА Новости.

Несмотря на сообщения о том, что петербуржцы уже сейчас могут оперативно и бесплатно провериться на заболевание, реальную помощь в поликлиниках из списка Смольного получить практически невозможно. Врачи жалуются на отсутствие тестов и реактивов и просят «приходить позже».

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Комментарии (3)

260676191
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житель города П.
Первое что нужно - возможности массово и оперативно осуществлять тестирование населения на коронавирус.
А не консультации он-лайн.
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