О том, что в стране достаточно продуктов и в ближайшее время они точно не кончатся, во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом 17 марта сообщил президент России Владимир Путин. Визит, как сообщает ТАСС, глава государства совершил вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Путин в курсе пустых полок в магазинах: "Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать". pic.twitter.com/ERCPHN9C2u

«Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками», — вторил ему Мишустин. «Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — сказал в ответ глава государства.

Ситуация с поставками в магазины надежная, уверен Путин, покупать продукты впрок не стоит.

В ходе визита в центр президент и премьер ознакомились с системой мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах страны.



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