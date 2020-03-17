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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 15:23
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Путин уверен, что в России нет никаких проблем с продовольствием, и посоветовал россиянам не накупать гречки впрок

О том, что в стране достаточно продуктов и в ближайшее время они точно не кончатся, во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом 17 марта сообщил президент России Владимир Путин. Визит, как сообщает ТАСС, глава государства совершил вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ситуация с поставками в магазины надежная, уверен Путин, покупать продукты впрок не стоит.

«Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками», — вторил ему Мишустин. «Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — сказал в ответ глава государства.

В ходе визита в центр президент и премьер ознакомились с системой мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах страны.

«Фонтанка» следит за всеми событиями, связанными с коронавирусом, в онлайн-трансляции.

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Комментарии (7)

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Иван Оклахома
Полностью согласен с мнением нашего президента: когда дома есть запасы, то с гречкой точно проблем нет.
Cashmare
вот с чем у нас действительно проблем нет - так это с нормальной мороженой рыбой: нет рыбы - нет проблем. а гречку скупают альтернативно одаренные, ну и пусть скупают, это их личные сексуальные проблемы
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