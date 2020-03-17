В Пулково остановили петербуржца, нашпигованного американскими долларами и колумбийскими песо
Солидный запас в иностранной валюте привез из заграничной поездки житель Петербурга. Из Венгрии он вернулся миллионером, но был «раскулачен» в аэропорту.
Как сообщает Пулковская таможня 17 марта, вернувшегося из Венгрии россиянина подвёл рентгенографический цифровой сканер, который используют для персонального досмотра в аэропорту. Из кармана пассажира вынули 14 тысяч долларов, но на этом не остановились.
«Мужчина оказался буквально начинен иностранными денежными знаками», — делятся впечатлениями в таможне.
Из внутренних карманов и ручной клади он достал ещё 20 тысяч долларов и высыпал 113 колумбийских песо. Последние имели скорее сувенирную ценность — их стоимость едва превышает два рубля. Зато в долларах турист привез больше 2,5 млн рублей. В декларацию они вписаны не были.
В таможне напомнили, что максимум, который можно молча ввезти на территорию Евразийского экономического союза, — 10 тысяч долларов. При этом крупный размер тянет уже на уголовную статью о контрабанде денежных средств (статья 200.1 УК РФ). Как добавили в пресс-службе, дело ещё не возбуждено, проводится проверка.