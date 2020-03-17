В Пулково остановили петербуржца, нашпигованного американскими долларами и колумбийскими песо

Солидный запас в иностранной валюте привез из заграничной поездки житель Петербурга. Из Венгрии он вернулся миллионером, но был «раскулачен» в аэропорту.



Как сообщает Пулковская таможня 17 марта, вернувшегося из Венгрии россиянина подвёл рентгенографический цифровой сканер, который используют для персонального досмотра в аэропорту. Из кармана пассажира вынули 14 тысяч долларов, но на этом не остановились.



«Мужчина оказался буквально начинен иностранными денежными знаками», — делятся впечатлениями в таможне.

