ЛДПР не теряет надежды лишить депутата Катасонова мандата за нарушение карантина
Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о лишении мандата Сергея Катасонова, который по возвращении из Франции не стал дожидаться конца карантина и вышел на работу. Документ 17 марта опубликовали на сайте нижней палаты парламента РФ.
«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Катасонова Сергея Михайловича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Политической партией ЛДПР — Либерально-демократической партией России, 12 марта 2020 года в связи с грубым нарушением им санитарно-эпидемиологических требований и норм», — говорится в проекте документа.
В аппарате Госдумы, рассмотрев предложенное постановление, резюмировали, что федеральный закон не предусматривает лишение мандата за несоблюдение этих требований.
Напомним, 12 марта в ходе думского заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился с критикой на коллегу по фракции и потребовал «поучительно», чтобы «вся страна знала», лишить последнего депутатских полномочий. Парламентарий вернулся из Франции, но не стал выжидать две недели в самоизоляции. Его, а также соседей по креслам было решено отправить в самоизоляцию. Всего на карантине находятся 10 депутатов.