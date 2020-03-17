ЛДПР не теряет надежды лишить депутата Катасонова мандата за нарушение карантина

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о лишении мандата Сергея Катасонова, который по возвращении из Франции не стал дожидаться конца карантина и вышел на работу. Документ 17 марта опубликовали на сайте нижней палаты парламента РФ.



«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Катасонова Сергея Михайловича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Политической партией ЛДПР — Либерально-демократической партией России, 12 марта 2020 года в связи с грубым нарушением им санитарно-эпидемиологических требований и норм», — говорится в проекте документа.