FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
74.13р82.75р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 14:52
1
Печать

ЛДПР не теряет надежды лишить депутата Катасонова мандата за нарушение карантина

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о лишении мандата Сергея Катасонова, который по возвращении из Франции не стал дожидаться конца карантина и вышел на работу. Документ 17 марта опубликовали на сайте нижней палаты парламента РФ.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Катасонова Сергея Михайловича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Политической партией ЛДПР — Либерально-демократической партией России, 12 марта 2020 года в связи с грубым нарушением им санитарно-эпидемиологических требований и норм», — говорится в проекте документа.

В аппарате Госдумы, рассмотрев предложенное постановление, резюмировали, что федеральный закон не предусматривает лишение мандата за несоблюдение этих требований.

Напомним, 12 марта в ходе думского заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился с критикой на коллегу по фракции и потребовал «поучительно», чтобы «вся страна знала», лишить последнего депутатских полномочий. Парламентарий вернулся из Франции, но не стал выжидать две недели в самоизоляции. Его, а также соседей по креслам было решено отправить в самоизоляцию. Всего на карантине находятся 10 депутатов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Pilat
Удивляюсь я ЛДПР, человек практически сдал экзамен на профпригодность принадлежности к партии. Проявил редкостную беспринципность и наплевательское отношение к окружающим. Его нужно повысить во внутрипартийной иерархии, всячески ставить в пример молодым ЛДПРовцам, а они его хотят выгнать из своих рядов. Ну выгонят, так такой ценный кадр тут же найдет себе применение в других партиях. Зачем?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний