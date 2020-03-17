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17.03.2020 12:43
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Создателя приложения для помощи борцам с режимом Литреева отпустили домой из СИЗО

Суд в Екатеринбурге изменил меру пресечения обвиняемому по наркотической статье программисту Александру Литрееву. Его отпустили домой.

О решении Свердловского областного суда 17 марта сообщает Znak.com. Ранее программист признал вину в покупке двух запрещенных таблеток. Его обвиняют в их приобретении и перевозке. В изоляторе он с конца февраля.

Литреев основал проект «Русский слон», с помощью которого можно деанонимизировать сотрудников правоохранительных органов, превышающих полномочия на митингах. Петербуржец также создал приложение «Красная кнопка», с его помощью правозащитным организациям можно передать информацию о своем же задержании.

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