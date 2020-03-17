В Петербург возвращается антициклон. Пока без облаков и сильного ветра

Минусовая ночная температура к середине дня превратится в стабильный плюс. Его в северную столицу принесет антициклон.
Как сообщает 17 марта Северо-западный гидрометцентр, температура воздуха ночью составит от -2 до -4 градусов Цельсия, а днем +3...+5 °C.
Если в ночи где-то покапает или присыпет мокрым снегом, то днем нас ждет ясное небо.
По данным специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса, это произойдет из-за влияния гребня антициклона
Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.