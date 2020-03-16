Сотрудники Mail.Ru отправились на удалёнку. Их просят думать о коронавирусном кризисе и бороться с тоской
Большинство сотрудников Mail.Ru Group переходят на удалённую работу до апреля. Как стало известно 16 марта, если ситуация с коронавирусом не улучшится, руководство может продлить профилактические меры.
О решении компании в понедельник сообщает портал RNS. Главный офис будет открыт, однако столовая, кабинет психолога и такие сопутствующие точки, как, например, салон красоты и химчистка приостановят работу в штаб-квартире. Планируется, что подобный режим продлится до 31 марта.
На время вспышки коронавируса сотрудников Mail.Ru Group попросили сосредоточиться на теме и предлагать идеи по разработке продуктов «от развлекательных сервисов, которые помогут скрасить домашнюю тоску, до систем информирования населения и доставки жизненно важных продуктов и вещей».
Аналогичные меры из-за коронавируса предприняли в «Яндексе», а также в Russia Today, Twitter, Facebook, Apple, Amazon и других российских и мировых корпорациях. Работников просят как можно меньше пользоваться общественным транспортом и не выходить из дома без особой необходимости. В Петербурге на учёбу из дома переводят всех школьников, при этом, если ребёнка оставить не с кем, он может учиться в стандартном режиме.
Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию c COVID-19 пандемией. Что это значит, «Фонтанка» объясняла отдельно.