Смольный сделает стратегическим проект логистического комплекса за 2,5 млрд рублей на Волхонском шоссе
Правительство Петербурга одобрило присвоение статуса стратегического проекта транспортно-логистическому комплексу в Красносельском районе. Группа «Адмирал» намерена построить его в 2022 году.
Решение было принято на совещании в Смольном 16 марта. Как сообщил глава комитета по инвестициям Роман Голованов, речь идет о транспортно-логистическом комплексе класса В+. Инвестор — ООО «Логистическая группа «Адмирал». Общий объем инвестиций в проект составит порядка 2,5 млрд рублей, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Будет создано 300 рабочих мест.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что логистическая группа «Адмирал» планирует в ближайшие три года построить транспортно-логистический комплекс в Красносельском районе. Объем инвестиций оценивался в сумму более 2 млрд рублей, площадь складских помещений — в 64 тыс. кв. м.