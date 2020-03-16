«Это безответственность, с которой нужно заканчивать». Депутат Боярский пожаловался на французского художника, приехавшего в Петербург

Депутат Госдумы Сергей Боярский попросил проверить на коронавирус французского художника Жан-Марка Жаньячика, устроившего мастер-классы для петербуржцев. Об этом сын известного актёра рассказал «Фонтанке» 16 марта.



«Я не понимаю, как можно говорить о комплексных и исчерпывающих мерах по купированию опасной ситуации в Петербурге, когда мы, скажем так, не самые важные мероприятия не можем перенести», — отметил он.



Мастер-классы Жаньячика прошли 14 и 15 марта в кафе «Музыка кофе» на Большом проспекте Петроградской стороны. По словам Боярского, организаторы встречи проявили халатность, всех, кто её посетил «необходимо взять под карандаш».

