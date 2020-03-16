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16.03.2020 12:09
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«Это безответственность, с которой нужно заканчивать». Депутат Боярский пожаловался на французского художника, приехавшего в Петербург

Депутат Госдумы Сергей Боярский попросил проверить на коронавирус французского художника Жан-Марка Жаньячика, устроившего мастер-классы для петербуржцев. Об этом сын известного актёра рассказал «Фонтанке» 16 марта.

«Я не понимаю, как можно говорить о комплексных и исчерпывающих мерах по купированию опасной ситуации в Петербурге, когда мы, скажем так, не самые важные мероприятия не можем перенести», — отметил он.

Мастер-классы Жаньячика прошли 14 и 15 марта в кафе «Музыка кофе» на Большом проспекте Петроградской стороны. По словам Боярского, организаторы встречи проявили халатность, всех, кто её посетил «необходимо взять под карандаш».

«Это безответственность, с которой нужно заканчивать. Нам нужно всем сплотиться перед лицом угрозы и не допускать таких промахов», — подытожил Боярский.

Французский художник Жан-Марк Жаньячик работает мастихином в стиле импрессионизма. С мастер-классом в Петербург он приезжает не впервые.

Во Франции коронавирусом заразились более пяти тысяч человек.

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Комментарии (5)

Vasilis
Лучше бы молчало
Max Ivin
От осины не родятся апельсины! Такие депутаны - позор для великого города!
_Igor_
Тов. Боярский, Вы про быдлопарковку? Действительно, безответственность и безнаказанность.
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