«Это безответственность, с которой нужно заканчивать». Депутат Боярский пожаловался на французского художника, приехавшего в Петербург
Депутат Госдумы Сергей Боярский попросил проверить на коронавирус французского художника Жан-Марка Жаньячика, устроившего мастер-классы для петербуржцев. Об этом сын известного актёра рассказал «Фонтанке» 16 марта.
«Я не понимаю, как можно говорить о комплексных и исчерпывающих мерах по купированию опасной ситуации в Петербурге, когда мы, скажем так, не самые важные мероприятия не можем перенести», — отметил он.
Мастер-классы Жаньячика прошли 14 и 15 марта в кафе «Музыка кофе» на Большом проспекте Петроградской стороны. По словам Боярского, организаторы встречи проявили халатность, всех, кто её посетил «необходимо взять под карандаш».
«Это безответственность, с которой нужно заканчивать. Нам нужно всем сплотиться перед лицом угрозы и не допускать таких промахов», — подытожил Боярский.
Французский художник Жан-Марк Жаньячик работает мастихином в стиле импрессионизма. С мастер-классом в Петербург он приезжает не впервые.
Во Франции коронавирусом заразились более пяти тысяч человек.