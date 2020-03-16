Рубль на бирже установил еще один антирекорд, но начал отыгрываться

Биржевой курс доллара вплотную приблизился к психологически важной отметке в 75 рублей, а евро поднялся выше 84.



В 11:37 по московскому времени американская валюта на Московской фондовой бирже поднялась до 74,98 рубля, однако затем курс начал постепенно снижаться. Евро, в свою очередь, достиг пиковой за сегодня отметки в 11:38, закрепившись на 84,125. После этого рубль чуть отыгрался.



Ослабление российской национальной валюты происходит на фоне дешевеющей нефти. Так, за баррель Brent дают 31,63 доллара.

