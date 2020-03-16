Владимир Путин — лучший мировой лидер. Он будет править Россией до 2036 года. Причина — желание самих россиян. В этом уверен политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. Эксперт знает, что никакая оппозиционная активность не сможет помешать планам Владимира Путина, судьи Конституционного суда навряд ли станут затягивать процедуру вступления новых поправок в силу. А общероссийское голосование необходимо, чтобы коллективная ответственность за случившееся была на каждом, рассказал знаток кремлёвского закулисья в интервью «Фонтанке».

— Поясню на примере. Народ у нас хочет две взаимоисключающие вещи. Если спросить людей, хотят ли они, чтобы власть менялась — да, хотим, ответит большинство. При этом на вопрос, хотите ли вы, чтобы Путин продолжал править, свыше половины тоже ответят: хотим, чтобы Путин до конца жизни правил, пока у него силы есть. Народ говорит: нам и то надо, и другое. Вот когда Путин выступал на трибуне Государственной думы 12 марта , по сути дела он сказал то же самое: да, я хочу, чтобы у нас была сменяемость власти, заложить этот общий принцип. Но при этом согласился с Терешковой . То есть он как человек страхующий, стоящий где-то неподалеку, по принципу Дэн Сяопина, возглавляющего не самый конституционный орган, но являющийся самым авторитетным человеком в стране. И в этом смысле Путин совпадает с большинством. Он старается идти не по своим каким-то убеждениям. Он по своим убеждениям, может быть, Ленина из Мавзолея давно вынес бы. Но он говорит: это расколет общество, люди пойдут брат на брата, а зачем нам нужны лишние митинги и демонстрации? Даже с пенсионной реформой, благодаря всевозможным разъяснениям, большая часть народа сейчас смирилась. И это, конечно, необходимые вещи, которые он, безусловно, делает, не согласуясь ни с каким рейтингом. Но в основном он смотрит на результаты соцопросов, на фокус-группы.

— Нет. Это и так понятно, что он до 2036 года. Сами поставьте себя на его место. Как минимум до 2030 года будет человек вообще без перспектив: какой-нибудь условный Собянин. Который никуда не дернется и будет все исполнять. А с 2030 года поставят какого-нибудь молодого, который до 2036 года будет учиться, и только после начнет собственную игру. Так что даже при старой Конституции я понимал, что никакого транзита в 2024 году не будет.

— Олег Анатольевич, вы еще в январе этого года говорили: «Неважно, что будет делать Путин после 2024 года. Он все равно останется хранителем воли народа». Это из вашего доклада «Миссия Путина». Вы уже тогда с космонавтом Терешковой переговорили ?

— Нет. Поскольку были высказаны идеи всех поправок, общество захотело обсудить это, и последовало большое количество всевозможных инициатив. Действительно, сначала хотели все быстро принять в феврале во втором чтении. Но со стороны уважаемых людей, которым даже президент не может отказать, возникли вопросы. Это депутаты, герои, общественники, которые в «Фейсбуке» массово выступали и сказали: а почему такая скорость, у нас тоже есть всякие мысли. И я вам скажу точно, что именно в Администрации президента в начале февраля принималось отдельное решение. Они садились и говорили: так, ребят, раз пошла такая пьянка, и народ хочет высказываться, то отменяем второе чтение, запланированное на середину февраля, и даем месяц для того, чтобы народ высказался. Это не планировалось. И вот за это время народ накреативил поправок и про бога, и про браки, и про все остальное. И культура принесла про культуру, и ученые принесли про ученых, и все это на рабочей группе Путин давал оценку: это берем, это не берем.

— Да. Ведь ЦУ состоят в том, чтобы они говорили правду. И я, как человек, который 30 лет занимается выборами, могу подтвердить: каждый раз, когда я еду хоть в Вологду, хоть в Новосибирск, хоть в Иркутск, я всегда делаю собственные исследования. И когда сверяю их с данными того же ФОМа или ВЦИОМа (Спецсвязь идет по закрытой линии), все данные коррелируют.

— Есть несколько структур, которым президент доверяет. Потому что сам им в свое время дал приказ: мне не нужны глянцевые картинки, мне нужна реальная ситуация. Это ФОМ, ВЦИОМ и Спецсвязь. На стол президенту кладут только эти три социологические службы.

— Нет. Речь идет не с точки зрения чистой законности. Да, юридическая норма могла быть выполнена в течение недели. И никто даже глазом не успел бы моргнуть. Особенно, если бы в это время придумали какой-нибудь отвлекающий маневр, тепловую ракету: поднять цены на водку или, наоборот, опустить цены. И неделю народ бы обсуждал только это. Вопрос не в том, что бы по-хитрому это протащить. Если принимать легитимность с точки зрения весомости и народной поддержки, вот для этого он это делает. С одной стороны, обращается к народу, что, мол, не я это творчество накреативил и убрал свои каракули какие-то, а это вы все поддержали. И ответственность общая. И солидарность. А с другой стороны, возникает необратимость этих поправок. Вот представим себе какой-нибудь 2036 год. Приходит, условно говоря, некий новый Хрущев, или Медведев. Некий юрисдикт, условно причастная к делу фигура. Представитель молодого поколения, который не видел 90-х. Причем он будет как Хрущев: он вроде будет при Путине все время, как Хрущев при Сталине: подпевает, и так далее. А вот как власть его назначит преемником, он скажет, обращаясь к молодым, которые на митинги сейчас ходят: ребята, я с вами, я так же мыслю, давайте кое-что поотменяем. Так вот, для того, чтобы что-то отменить, и президентские эти сроки и, например, ему понадобится, чтобы американцы работали у него в правительстве, или захочется самому судей назначать, ему придется тоже провести всенародное голосование. Потому что все, принятое всенародным голосованием, всенародным голосованием и отменятся. Он, конечно, теоретически, может хотеть все это Госдумой провернуть, тогда ему всегда скажут: ай-ай-ай, как некрасиво. В прошлый раз мы всем народом голосовали, а сейчас ты под себя тут что-то там вышиваешь. И ему придется проводить всенародное голосование. И я очень сильно сомневаюсь, что у нас народ массово, даже в 2038 году, отменит запрет двойного гражданства чиновников, или откажется от индексации пенсий и многих других ништяков. Или скажет, что можно отчуждать территории, или скажет, что брак — это союз мужчины с мужчиной. Это все будет очень трудно отменить. И очень трудно будет народ заставить проголосовать за такие фиговые вещи. Поэтому для создания необратимости, затруднения обнуления всех этих вещей, народное голосование более правильное.

— Я имею в виду сложность всей схемы. Чтобы продлить полномочия, нужно было внести правки в одну статью конституции — про ограничение на два срока. Дума, Совфед, регионы. Точка.

— Вообще то у нас вся Конституция, по которой мы сейчас живем, принималась не референдумом, а народным голосованием. В данном случае общероссийское голосование является бонусом.

— Зачем нужно было так сложно действовать, если обнуление делается на раз-два, без всей этой чехарды, сомнительной с точки зрения конституционного права, с народным голосованием?

— Я думаю, что это исключено. Все цифры, которыми я на данный момент владею, говорят, что больше половины вообще хочет, чтобы Путин правил вечно. Еще процентов 25 хотят, чтобы Путин был в виде наставника, контролера и имел опцию всегда вмешаться. Пяти процентам вообще все пофиг в принципе. И есть только 10%, которые жестко выступают антипутински. И на голосовании я не верю, что свыше 25% проголосуют против. Я прогнозирую 75% за 22 апреля. Придут же в основном пенсионеры, глубинка. Москва не захочет прийти, тем более, тут коронавирус будет в этот момент. И в Питере.

— Получается, что нынешнее поименное голосование в региональных парламентах — это такая коллективная ответственность для парламентариев. А народное голосование — это такая коллективная ответственность для нас с вами?

— Конечно, этот форс-мажор нам тут нафиг не нужен. Через пару-тройку недель точно придется вводить серьезные ограничительные меры в крупных городах, и у людей начнет возникать вопрос — какой референдум. И этот вопрос абсолютно повисает в воздухе, ответа на него действительно нет. Так что коронавирус никак не помогает.

— Коронавирус может попытаться повлиять на нас. Но народ у нас бесстрашный. Москву и Питер наверное напугает, а остальную Россию — нет.

— Он, может быть, гипертрофированно говорит, по-принципу, не перегнешь, не выпрямишь. Но действительно, Путин это не просто имеющийся лучший политик в России. Дело в том, что и мире нет никого, равного Путину. Ни Трамп, ни Си, при всем к ним уважении, с ним не сравнятся. По уму и по достижениям.

— Ну как не помогает? Например, власти Москвы из-за него отменяют согласование акций оппозиций. С понедельника и в Петербурге больше 1000 человек легально будет не собраться.

— Ну какие акции оппозиции? Кто их боится? Ну до этого марш Немцова разрешали, или летом целую кучу акций разрешали, и собирались там по 25- 50 тыс человек. И что, кого-то это как-то напугало что ли? Кто-то от этого с инфарктом слег? Сейчас все себе прекрасно отдают отчет, что ни на какую акцию оппозиции больше 10 тысяч уже не придет. Это плевок в небо.

— Крутое пике рубля сегодня тоже не проблема для легализации поправок к Конституции? Банки стали повышать ставки по ипотеке.

— Финансовая ситуация была бы очень плохой для нас, если бы это было только в России. Все вокруг процветают, а у нас тут кризис и трындец. На самом деле то, что сейчас происходит на мировых рынках, это откат к уровню начала 90-х годов. Все экономики развитых стран откатились минимум на 10 лет назад. И это только начало. Камень скатился с горы обратно. Сизифов труд. То, что это связано с нефтью и коронавирусом, люди у нас прекрасно понимают. В вину Путину это всё вряд ли кто-то будет ставить. Тем более, что мы объясняем, что это арабы виноваты. Социальные обязательства государство будет выполнять. Пенсии и пособия не уменьшатся. Всё будет выплачиваться. И до 22 апреля. И после, в ближайшие несколько лет. Всё посчитано. Все выпадающие доходы от нефти могут быть компенсированы из Фонда национального благосостояния.

— При каких условиях Путин пойдёт на новый президентский срок? Вы сказали, что не факт, что это будет именно он.

— Два условия. Субъективное и объективное. Он пойдёт сам в случае, если всё-таки те люди, которых он присматривает как преемников, а у него есть там 3–5 кандидатур, на которые он положил глаз и смотрит, тестирует в различных ситуациях и на разных должностях, не оправдают его надежд. Это объективный фактор. Второй фактор — та самая международная обстановка. Если она будет складываться не в пользу России, если давление на нас возрастёт, если будет масса трудностей, более серьёзных, чем раньше, то он руль тоже не бросит. Но если мировой кризис подкосит наших конкурентов так, что они надолго от нас отвянут и будут зализывать собственные раны, у нас будет более благоприятная обстановка, то он сможет себе позволить остаться теневым серым кардиналом. Он будет не на должности президента, но будет подсказывать, с ним будут советоваться. Он будет принимать ключевые решения, но непосредственно президентские обязанности с кучей перелётов и протоколов он может уже не исполнять.

— Ваш коллега, политолог Минченко, считает, что вся эта конституционная реформа — это в том числе смотр кадров. Кто как себя проявит в стрессовой ситуации. Согласны?

— Весь прошлый год Путин молчал. Обстановка была спокойная. Уже тогда очень многие проявили себя сами. Во всех этих телеграм-каналах бесконечные рассуждения про транзит. Повылезали все политологи и даже политики. Думаю, что Путин наблюдал за тем, как они повылезали именно тогда. А сейчас он просто взял инициативу. Обнулил все их разговоры про транзит. Обнулил ожидания кардинальных перемен в 2024 году. Ряд олигархов, ряд зарубежных наших доброжелателей поэтому сейчас, конечно, подрасстроились. Та же Украина мечтала, что Путина по любому не будет в 2024 году и тут можно будет поработать. Другие товарищи готовились искать новый особый язык с новым президентом, готовили ему особые предложения. Но получилось, что ничего не будет. Тема транзита сдохла. Но те, кто болтал про транзит, думаю, у Путина все на заметке.

— Как вы понимаете одёргивание во вторник в Думе соавтора триумфа Путина на рубеже веков, депутата Александра Карелина с его поправкой про досрочные парламентские выборы? Утром все были убеждены, что досрочные выборы — факт. Путин приехал в Думу и всё это выключил.

— До последнего момента была не понятна позиция коммунистов. Как они себя поведут. «Единая Россия» была готова при консолидированной позиции всей Думы уйти. Карелин это согласованное предложение высказал. Решили, что это будет красиво и честно. Что мы не под себя эти поправки принимаем, а под новую историю, под обновление парламента. Была развилка. Если все фракции солидарно не поддержат, а заранее в кулуарах договорились с ЛДПР и СРами, то тогда мы не обновляемся. Никуда не уходим, коммунистов чморим за их эгоизм. За то, что они прилипли к своим креслам задницами. Никуда не хотят уходить. Вешаем не уход депутатов на коммунистов. Карелин поставил КПРФ перед этим выбором. Или честно уходим, или держитесь за свои места ещё год. Коммунисты предпочли держаться за кресла.

— Я смотрел трансляцию обоих заседаний Думы. И во вторник, и в среду. Коммунисты неоднократно заявили, что они наоборот готовы к досрочным выборам.

— Но они проголосовали против предложения Карелина. Они это не поддержали. Зюганов выступил против. Он сказал, что они, конечно, готовы, но считают, что это несвоевременно. В итоге их фракция не поддержала эту идею.

— То есть никаких других причин, кроме коммунистов в истории, когда Путин обнулил идею коллеги Карелина с досрочными парламентскими выборами, нет?

— Никаких других причин нет.

— После голосования 22 апреля вопрос досрочных парламентских выборов может встать снова?

— Нет. Не встанет. Слова Путина в парламенте о том, что он не видит целесообразности в досрочных выборах, что Дума получает новые полномочия после голосования граждан и может легитимно дальше работать, отменить уже нельзя. Ни один дурак, ни из «Единой России», ни откуда, в мае месяце уже не заикнётся о досрочных выборах. Путин тут поставил точку.

— Всевозможные «скрепы», «бог», «государствообразующий народ», «союз мужчины и женщины», которые внесли в Конституцию, с точки зрения политтехнологий — хороший мобилизационный ход? Это сплачивает общество или наоборот, разобщает?

— Я по-разному эти поправки оцениваю. Например, государствообразующий народ, на мой взгляд, очень сомнительная вещь. При всём при этом я патриот и всё такое. Но не считаю, что это нужно было вносить в Конституцию. Задевать чувства других народов. Я видел, что Якутия возмущалась, Татарстан возмущался. У людей возникает вопрос, являются ли они «народом второго сорта». И это справедливый вопрос. Но я бы не называл эти поправки главными. Главные поправки — социальные. Те, кто пойдут на голосование, пойдут за этим.

— Вы уверены, что люди примут за истину это намеренное старательное акцентирование пропаганды на теме социальных благ?

— Социология уже показала это. И вообще первое, что в наших людях резонирует — двойное гражданство чиновников. Это 100% стоит на первом месте. И правые, и левые за эту поправку. На втором месте уже идут индексации пенсий.

— Разве сохранение за чиновниками права иметь иностранную недвижимость при запрете на гражданство и счета в иностранных банках, это не лицемерие? Соавтор поправок Крашенинников это объяснил невозможностью нарушения прав граждан.

— Двойное гражданство и иностранная недвижимость — это разные вещи. Вообще проблема с недвижимостью состоит в том, что огромное количество людей, пока мы жили в СССР, владели недвижимостью в нынешних иностранных государствах просто в силу происхождения. Кто-то родом из Прибалтики, кто-то из Средней Азии. У кого-то были родственники, которые по завещанию оставили недвижимость. Кто-то покупал квартиры там, где у них малая Родина. Или просто хотел квартиру в Паланге. Запретов не было. Человек потратил деньги. И возник большой пласт людей, и не только депутатов или чиновников, которые имеют такую недвижимость в самых разных местах. И это совсем не обязательно роскошные особняки. Часто это мелочь.

— Послушайте. Когда в 2015 году власть решила резко прогнать иностранцев из учредителей СМИ, это было сделано в момент, под размахивание патриотическими флагами. Но сегодня патриотизм закончился на запрете двойного гражданства и иностранных счетов. Про недвижимость реформаторы Конституции молчали, пока мы их не спросили.

— А иностранцев вообще нужно гнать большой метлой из наших СМИ, потому что они иностранцы. Люди с иностранным гражданством. У них иностранное подчинение! У меня есть знакомый. Он сотрудник Администрации президента. Он 15 лет назад купил квартиру в Болгарии. Однокомнатную. Просто приезжать туда на пляж. Тем более, у него ребёнок больной. Это делает его нелояльным человеком? Если ему болгары скажут, что отнимут у него эту квартиру, если он срочно не продавит какой-то нужный болгарам закон, смешно же думать, что он будет у них на привязи! Конечно, эта болгарская собственность для него не тот крючок, на котором он сидит. Уверяю вас, если даже крупный областной депутат имеет, пусть даже в Ницце, дачу, пусть даже пятикомнатную, это тоже не является фактором того, что этот человек будет защищать французские интересы, или ещё какую-то такую дребедень. А вот банковские счета — это серьёзная история. Недвижимость и стоит не так много, чтобы она влияла сильно на решения людей. Да и не много этой иностранной недвижимости. Это касается, быть может, 10% депутатов и чиновников. Но запрет на недвижку создаст больший геморрой. Кучу народа из министров, зам министров, то есть довольно ценных кадров, хороших сотрудников, пришлось бы куда-то увольнять. Тем самым мы просто себе же в ногу и выстрелим.

— Конституционный Суд получил президентский запрос о легитимности его желаний. Отсчёт семи дней пошёл. На ваш взгляд, какие поправки судьи могут зарубить, что власть будет делать дальше?

— Во-первых, юристы конституционалисты все уже всё посмотрели. Никто не сидел, сложа руки. Поправки были изучены...

— Это правда. Например, бывший член СПЧ Илья Шаблинский считает, что судьям предписано выйти за рамки своих полномочий.

— А я никакого ужаса не увидел.

— Но вы и не эксперт по конституционному праву. Правда?

— Я не эксперт по конституционному праву. Но я более-менее эксперт по государственному праву. Диссертацию я защищал как раз по философии права Гегеля. А это и есть конституционное и государственное право. Это его основы. Кое-какие вещи понимаю. Наиболее спорная поправка про обнуление сроков, на мой взгляд, отбивается. Был бы я юристом суда, я бы её отбивал с нескольких сторон. Во-первых, есть в Конституции норма, что верховной властью в РФ является «народ». И на всенародном голосовании мы же к этой истории типа и возвращаемся. Народ и будет это решать. На самом же деле, не правоведы и не юристы являются верховной инстанцией. Я бы на месте КС сделал смешную вещь. Путин направил им документ, а они бы написали: «Верховной властью является народ, зачем вы лезете с этим к нам. Если народ примет, пусть будет. Не мы тут главные, а многомиллионный российский народ. Почему мы за это должны отвечать, 15 судей КС?» И всё. Полная отбивка. Либо можно в решении КС всё это и написать. Вторая линия защиты — изменение содержания понятия «президент». Были одни полномочия раньше. Стали другие. Поскольку изменились полномочия, обнуляется и срок. До изменения Конституции и после, это разное исполнение президентских обязанностей. И у нас уже были прецеденты обнуления сроков с губернаторами. Были губернаторы сначала назначенные, потом избранные. Потом новые нормы вводили, и все начинали как бы с начала. Думаю, что КС в основном всё поддержит. Но могут быть мелкие правки. У такого рода юристов всегда есть право поставить где-то свою запятую, покочевряжиться, уточнить какую-нибудь формулировку.

— Лично вам не страшно, что по факту Россия обречена и дальше жить волей одного человека?

— Если такого как Путин, абсолютно не страшно. Только радостно! Лично мне радостно! Он не волюнтарист, в отличие от Ельцина, который мог проснуться с бодуна и уволить министров, принять непродуманное решение. Путин ни одного решения не принимает, не выслушав противоположные стороны. Когда ему пишутся письма, он заставляет их визировать всех стрейкхолдеров, всех, кто имеет отношение к предмету. Все советуются с экспертами. Правительство работает, как постоянный мозговой штурм. Пока решение со всех сторон не обсосано, оно не идёт дальше. Путин за неправильное чесание левой пятки всю страну не ставит на дыбы. Он продуманно и стратегически смотрит на все вопросы. Он имеет серьёзную информацию из разных источников, крупных международных деятелей, бывших президентов. Он постоянно общается с мировой элитой. Поэтому он и принимает лучшие решения в мире. Нет политика лучше него. Если нет ничего лучше, то чего мне бояться?

— Хотя бы того, что это великолепие однажды закончится. Никто не вечен.

— Если он настолько мудр, что и править хорошо мог, и преемника подготовил такого же, то это будет просто высший пилотаж! Действительно, у нас крупные государственные деятели преемников часто себе хороших подготовить не могли. Ко всем к ним именно эта претензия осталась.

— Вы в какие годы работали в Администрации президента?

— С 2006-го по 2010-ый годы.

— Когда к нам вернётся предвестник обнуления Владислав Сурков?

— Есть сложившийся обычай. Чиновники, с которыми возникали разногласия, которые уходили из системы, возвращались обратно через какое-то время. В зависимости от уровня разногласий и степени провинности этот срок был разный. Когда-то год, когда-то три года. Можно вспомнить Кудрина. Можно вспомнить Сердюкова. У того же Суркова уже была отставка. И первый карантин выдерживался около года. Будет тот же карантин. Думаю, что как минимум 2021 год точно пройдёт без него. Видимо, Сурков будет заниматься общественной деятельностью. Мы его увидели сегодня на заседании некоего учредительного комитета прото-партии с Малофеевым и Бородаем. Возможно, он будет заниматься этим. 2021 год — парламентские выборы. А если прицел — 2021 год, то можно вернуться к этому вопросу в октябре следующего года. Тогда и будут думать о местах и постах. Был ли его спич про обнуление случайным? Сурков всё время креативит и закидывает мысли. Но поскольку он человек системный, он какие-то вещи согласовывает. Но вообще у нас идеи ничего не стоят. Знаете, сколько я всего сказал раньше всех!

— И продолжаете. Дмитрий Песков даже с предостережением фанатам культа личности тут выступил. Кому был адресован его посыл о том, что Путин не любит культ Путина?

— Путин не любит, когда его восхваляют. Он вообще интроверт. И я тоже этого не люблю. Скажешь кому то комплимент, начинается дикий дискомфорт. Думаю, что Путин просто попросил общество не перегибать палку. Ему самому неприятно. Он любит не себя в театре, а театр в себе. Думаю, что он попросил это ретранслировать, понимая, чем это заканчивается для памятников тем, кого восхваляли ранее.

— Футболка «обнулись» с двумя точками над «о» — это повод стращать проверками на «преступление»? «Единая Россия» в Мосгордуме намекнула об этом яблочнице Дарье Бесединой, которая в таком виде пришла голосовать против путинских поправок в Мосгордуму.

— Про футболку я ничего не знаю.

— Вы сказали, что всех, кто выступал «неверно» из экспертов, уже «взяли на карандаш». А тех, кто публично не согласен, возьмут на карандаш, и что по факту потом с ними сделают?

— У каждого своя работа. Если, грубо говоря, президента, или высших чиновников интересует насколько равные им люди, крупные олигархи, крупные политики начали вибрировать, куда-то дергаться, начали реализовывать проекты, связанные с так называемым транзитом, вести какие-то переговоры, то им это интересно. Их эти люди интересуют. А если говорить про тех, кто ходит на протестные акции, что-то пишет в фэйсбуке, то, понятно, что спецслужбы в любой стране мира, подчёркиваю, в любой, мониторят эти настроения. Понятно, что когда люди собираются на митинг, они думают, что это хорошо, но мы живём в XXI веке, и в любой стране мира данные сотовых операторов есть. И какие мобильные телефоны находились в точке этого митинга сравнивается с предшествующими митингами. И если ядро — одни и те же телефоны, то естественно, выясняются владельцы этих телефонов. Понятно, что соответствующие пофамильные базы данных о владельцах телефонов, кто постоянно ходит на митинги, они на всякий случай лежат. В любой спецслужбе мира. Равно, как и мониторинг соцсетей. Всё это с помощью специальных программ по ключевым словам вытаскивается и тоже загружается в отдельную базу данных. Это делают и сами соцсети. Спецслужбы смотрят. И не для того, чтобы применить какие-то репрессии, а шоб було, как говорится. Пусть лежит. Но людей в этих базах слишком много. Заниматься их репрессированием аппарата не хватит. Но если вдруг начинаются какие-то телодвижения, связанные с экстремизмом и терроризмом, то цепочку соратников можно вычислить быстро. Так же, как накрывали членов банды «Сети» (запрещена в России как террористическая организация).

— Олег Анатольевич, стойкое ощущение, что я поговорил с телевизором. «Все прекрасно, и все счастливы». Вы сами себе верите?

— Я это всё говорю не потому, что мне кто-то заплатил. Я действительно так считаю. Посмотрите мой канал «Уши машут ослом». У меня там уже 70 роликов с разоблачением мифов о России. Я действительно считаю Россию самой динамично развивающейся страной мира. Я человек, который посетил кроме 85 регионов РФ, ещё 50 стран. В некоторых странах я был раз по 20. Знаю мир хорошо. Нигде, кроме России, я не хотел бы жить. У нас динамично развивающаяся страна. Самая удобная, самая свободная, самая перспективная с точки зрения экономики. С точки зрения предпринимательства и заработка — самая перспективная страна. У нас самые независимые и справедливые суды, если сравнивать с многими другими. Как бы это вам не казалось парадоксальным. Вы просто в другой реальности живёте и не знаете, что творится в той же Швейцарии, Германии, Англии и США. В тех же судах, какие там налоги и свобода. Чего там боится человек. И то, что все хотят себе своего Путина — это общий тренд по всему мира. Я абсолютно убеждён в истинности своих слов.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»