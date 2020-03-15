Россияне больше закупают круп и консервов. Минпромторг успокаивает, что дефицита не будет

Коронавирус положительно повлиял на часть работы торговых сетей и служб доставки, сообщает 15 марта РБК со ссылкой на сервис «Сбермаркет».

В России вырос спрос на крупы и консервы. 13 и 14 марта количество заказов возросло вдвое по сравнению с 11 марта.



В «Сбермаркете» утверждают, что это связано не только с традиционно большими заказами в выходные, но и с текущей ситуацией с коронавирусом. Наибольший рост покупок зафиксирован в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

В Минпромторге сообщили, что торговые сети «заранее начали создавать товарный запас» и увеличивать заказы у поставщиков. В ведомстве подчеркнули, что мониторят ситуацию на потребительском рынке совместно с региональными властями и торговыми сетями.