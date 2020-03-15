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15.03.2020 19:36
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Россияне больше закупают круп и консервов. Минпромторг успокаивает, что дефицита не будет

Коронавирус положительно повлиял на часть работы торговых сетей и служб доставки, сообщает 15 марта РБК со ссылкой на сервис «Сбермаркет».

В России вырос спрос на крупы и консервы. 13 и 14 марта количество заказов возросло вдвое по сравнению с 11 марта.

В «Сбермаркете» утверждают, что это связано не только с традиционно большими заказами в выходные, но и с текущей ситуацией с коронавирусом. Наибольший рост покупок зафиксирован в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

В Минпромторге сообщили, что торговые сети «заранее начали создавать товарный запас» и увеличивать заказы у поставщиков. В ведомстве подчеркнули, что мониторят ситуацию на потребительском рынке совместно с региональными властями и торговыми сетями.

На данный момент в РФ зарегистрировано 63 случая заболевания. Среди инфицированных —шестеро петербуржцев. Еще один уроженец Северной столицы — чемпион мира по кайтсерфингу — госпитализирован в Москве.

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Комментарии (4)

dragvs
Да, был в одной Ленте, полки местами пустые, скидок на макароны/крупу тоже толком не стало. Ну и встречаются индивидуумы в масках с полными тележками. Молодцы, че.
Pilat
Так он лучше сделал. Деньги хапнул, а сейчас его кредиторы помрут.
Pex
У Мушвига доставки не было, да и цены не самые лучшие были. Вот гражданская жена его откроет фермерских продуктов магазины и всем покажет как надо работать.
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