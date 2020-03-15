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15.03.2020 17:19
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В Чите вертолёт случайно дал залп из авиапушки по жилому дому

Вертолет Ми-8 случайно дал залп из авиапушки на военном аэродроме в Забайкалье. Снаряд пролетел полтора километра и угодил в стену жилого дома в Чите.

Информацию о происшествии подтвердило Министерство обороны, сообщает 15 марта РИА Новости. По данным военных, вертолет был на техническом обслуживании. Одиночный непроизвольный выстрел произошел из 23-миллиметровой авиационной пушки.

Жильцы дома сообщили в МЧС о громком хлопке. Сотрудники экстренных служб обнаружили повреждение на уровне третьего этажа. Взрыв повредил остекление, межэтажное перекрытие и балкон. Пострадавших нет.

В Минобороны отметили, что по факту случившегося проводится проверка. Командование воинской части работает с местными властями по вопросу компенсации ущерба.

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Комментарии (6)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Страна маленькая, негде "пошухерить")))))
260662921
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zavval
Разве "залп" и "одиночный выстрел" это одно и то же?
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