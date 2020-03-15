В Чите вертолёт случайно дал залп из авиапушки по жилому дому

Вертолет Ми-8 случайно дал залп из авиапушки на военном аэродроме в Забайкалье. Снаряд пролетел полтора километра и угодил в стену жилого дома в Чите.



Информацию о происшествии подтвердило Министерство обороны, сообщает 15 марта РИА Новости. По данным военных, вертолет был на техническом обслуживании. Одиночный непроизвольный выстрел произошел из 23-миллиметровой авиационной пушки.



Жильцы дома сообщили в МЧС о громком хлопке. Сотрудники экстренных служб обнаружили повреждение на уровне третьего этажа. Взрыв повредил остекление, межэтажное перекрытие и балкон. Пострадавших нет.

