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15.03.2020 10:08
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Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 61 тысячу человек. За сутки умерли больше 400 пациентов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки более 9,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся в мире превысило 142 тысячи человек. Об этом говорится в коммюнике, которое 15 марта приводит РИА Новости.

По данным на 10.00 CET (12.00 мск) 14 марта, общее число заболевших вне Китая выросло на 9751 человека и достигло 61 518 человек в 135 странах (и заморских территориях). Количество летальных исходов выросло до 2199 (424 за сутки).

В самом Китае ВОЗ зафиксировала лишь 18 новых случаев заражения и 14 смертей. Общее число случаев заражения в этой стране выросло до 81 021, из них 3194 случая со смертельным исходом.

Помимо стран, в которые проник коронавирус, ВОЗ ведет статистику ситуации в заморских территориях. Так, коронавирус уже зафиксирован во Французской Полинезии, на Фарерских островах, в Гибралтаре и других местах.

В декабре прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты выявили возбудителя болезни — оказалось, что это коронавирус нового типа 2019-nCoV.

Позже ВОЗ дала заболеванию официальное название COVID-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.

В Китае 12 марта объявили, что пик эпидемии пройден.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Для трезвой оценки надо поинтересоваться, сколько умерло от вирусных инфекций в этот день в прошлом году.
guga
ЗДОРОВЬЕвирус ********
Внимание! Срочная информация! Только что передали по всем телеканалам!
Новая эпидемия! В мире высокими темпами растет количество ЗДОРОВЫХ людей!
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Тысячи таких человек найдены в Китае, огромное количество в Италии, России, Украине! Вирус здоровья перебрался также через атлантику и начал заражать Америку, причем как Северную, так и Южную!
Такие люди, зараженные здоровьевирусом крайне опасны! Они не покупают лекарства в аптеках, не ходят по больницам, не разговаривают о болезнях, занимаются спортом, питаются здоровой пищей, не пьют, не курят, не употребляют наркотики! Они улыбаются и у них почти всегда хорошее настроение!
Власти в панике! Принимаются срочные меры, чтобы уберечь общество от таких зараженных людей! В подконтрольных государству сми раздувается информацию о крайней опасности здоровьевируса, большими партиями закупаются вакцины от такого вируса!
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