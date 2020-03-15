Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 61 тысячу человек. За сутки умерли больше 400 пациентов

По данным на 10.00 CET (12.00 мск) 14 марта, общее число заболевших вне Китая выросло на 9751 человека и достигло 61 518 человек в 135 странах (и заморских территориях). Количество летальных исходов выросло до 2199 (424 за сутки).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки более 9,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся в мире превысило 142 тысячи человек. Об этом говорится в коммюнике, которое 15 марта приводит РИА Новости .

В самом Китае ВОЗ зафиксировала лишь 18 новых случаев заражения и 14 смертей. Общее число случаев заражения в этой стране выросло до 81 021, из них 3194 случая со смертельным исходом.



Помимо стран, в которые проник коронавирус, ВОЗ ведет статистику ситуации в заморских территориях. Так, коронавирус уже зафиксирован во Французской Полинезии, на Фарерских островах, в Гибралтаре и других местах.



В декабре прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты выявили возбудителя болезни — оказалось, что это коронавирус нового типа 2019-nCoV.



Позже ВОЗ дала заболеванию официальное название COVID-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.



В Китае 12 марта объявили, что пик эпидемии пройден.

