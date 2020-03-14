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14.03.2020 20:20
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В парке Сосновка нашли утопленника. На берегу остались дорогая куртка и деньги

По информации «Фонтанки», около восьми вечера 14 марта петербуржец сообщил в службу «112», что, гуляя с собакой по парку Сосновка в Выборгском районе, он увидел в воде одного из прудов тело мужчины.

Скорая не зафиксировала признаки насильственной смерти. Наряд полиции осмотрел найденные на берегу вещи — дорогую куртку, рубашку. Также нашли водительские права, банковскую карту, более 100 тысяч рублей наличными и ключ от автомашины.

По данным «Фонтанки», полицейские решили проехать по улицам вдоль Сосновки с обнаруженным брелоком автосигнализации, чтобы понять, стоит ли где-нибудь машина погибшего.

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Комментарии (2)

hal9000
Потомучто из каждого утюга-короновирус короновирус..мы все умрем мы все умрем...вот народ впал в депресню..скоро массово вешаться и топиться начнут..а что толку всеравно все помрем?!..лучше уж самому умереть как захочется чем какойто микроб сожрет так как он хочет...
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