В парке Сосновка нашли утопленника. На берегу остались дорогая куртка и деньги

По информации «Фонтанки», около восьми вечера 14 марта петербуржец сообщил в службу «112», что, гуляя с собакой по парку Сосновка в Выборгском районе, он увидел в воде одного из прудов тело мужчины.



Скорая не зафиксировала признаки насильственной смерти. Наряд полиции осмотрел найденные на берегу вещи — дорогую куртку, рубашку. Также нашли водительские права, банковскую карту, более 100 тысяч рублей наличными и ключ от автомашины.

По данным «Фонтанки», полицейские решили проехать по улицам вдоль Сосновки с обнаруженным брелоком автосигнализации, чтобы понять, стоит ли где-нибудь машина погибшего.