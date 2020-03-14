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14.03.2020 19:45
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СКА остался без соперника. «Йокерит» отказался продолжать участие в Кубке Гагарина из-за коронавируса

Хоккейный клуб «Йокерит» опубликовал на своем официальном сайте в субботу, 14 марта, заявление по поводу прекращения участия в плей-офф КХЛ. В сообщении говорится, что это связано с рекомендациями правительства Финляндии из-за эпидемии коронавируса.

«Исключительные времена требуют исключительных мер. Здоровье и благополучие людей и нашего общества первостепенны, и «Йокерит» готов взять ответственность на себя. Мы все вместе пришли к этому решению в ходе обсуждений с нашими врачами и игроками. Это очень тяжелое, но необходимое решение», — заявил председатель совета директоров «Йокерита» Яри Курри.

«Йокерит» должен был играть во втором раунде плей-офф с петербургским СКА. Первый матч был запланирован на 17 марта в Петербурге.

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