СКА остался без соперника. «Йокерит» отказался продолжать участие в Кубке Гагарина из-за коронавируса

Хоккейный клуб «Йокерит» опубликовал на своем официальном сайте в субботу, 14 марта, заявление по поводу прекращения участия в плей-офф КХЛ. В сообщении говорится, что это связано с рекомендациями правительства Финляндии из-за эпидемии коронавируса.



«Исключительные времена требуют исключительных мер. Здоровье и благополучие людей и нашего общества первостепенны, и «Йокерит» готов взять ответственность на себя. Мы все вместе пришли к этому решению в ходе обсуждений с нашими врачами и игроками. Это очень тяжелое, но необходимое решение», — заявил председатель совета директоров «Йокерита» Яри Курри.