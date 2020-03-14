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14.03.2020 13:35
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Жизнь 20-летнего водителя «Мерседеса» на областной трассе оборвало дерево

Водитель съехал с трассы на дороге между Каменогорском и Лесогорском в Выборгском районе Ленобласти. Он не выжил.

Об этом 14 марта сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД. Молодой человек не справился с управлением своего «Мерседеса» и съехал в кювет около девяти утра. Он врезался в дерево и умер на месте.

Судя по фото, машина буквально встала бугром, от неё практически ничего не осталось. Она находится примерно в двух метрах от дороги.

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