Водитель съехал с трассы на дороге между Каменогорском и Лесогорском в Выборгском районе Ленобласти. Он не выжил.



Об этом 14 марта сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД. Молодой человек не справился с управлением своего «Мерседеса» и съехал в кювет около девяти утра. Он врезался в дерево и умер на месте.

Судя по фото, машина буквально встала бугром, от неё практически ничего не осталось. Она находится примерно в двух метрах от дороги.