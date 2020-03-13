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13.03.2020 15:00
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Как 300 спартанцев. Дрозденко решил, по сколько можно собираться жителям Ленобласти в условиях пандемии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о запрете массовых мероприятий численностью более 300 человек, сообщила в пятницу, 13-го пресс-служба областной администрации.

Решение появилось после объявления о первой заболевшей коронавирусом — жительнице Кудрово, которая вернулась из Италии. Подъезд многоэтажки, где она живет, дезинфицируют.

В Петербурге губернатор Александр Беглов запретили массовые мероприятия численностью более 1 тысячи человек. А также рекомендовал отменить жителям Северной столицы поездки за рубеж. В Петербурге двое заболевших. По последней информации, почти 130 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Среди них девять детей.

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Комментарии (4)

260651501
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hmjo
Про запрет массовых мероприятий. Будут ли запрещать церковные крестные ходы? Для них ведь у нас всегда зеленый свет. Это же не шествие оппозиции. Будут ли отменять праздничные мероприятия 1 и 9 мая? В Москве готовили к юбилею крупный праздник. Нагнали казаков
dedmoroz_5e4d8827384c2
не вижу предмета для протеста/
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