Как 300 спартанцев. Дрозденко решил, по сколько можно собираться жителям Ленобласти в условиях пандемии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о запрете массовых мероприятий численностью более 300 человек, сообщила в пятницу, 13-го пресс-служба областной администрации.



Решение появилось после объявления о первой заболевшей коронавирусом — жительнице Кудрово, которая вернулась из Италии. Подъезд многоэтажки, где она живет, дезинфицируют.

В Петербурге губернатор Александр Беглов запретили массовые мероприятия численностью более 1 тысячи человек. А также рекомендовал отменить жителям Северной столицы поездки за рубеж. В Петербурге двое заболевших. По последней информации, почти 130 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Среди них девять детей.