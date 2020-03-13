Pokémon Go вышла в «коронавирусном» варианте: игроков просят ловить монстров у себя дома
Игра с элементами дополненной реальности Pokémon Go получила обновление из-за коронавируса. Разработчики обеспокоились здоровьем игроков, которым до этого в поисках монстров приходилось бродить по городам и пригородам с телефоном в руках. Теперь покемонов можно искать в собственной квартире и обнаружить их, например, под диваном.
Первая информация о новшестве появилась на портале Polygon 12 марта, к пятнице сообщения распространились по мировым СМИ. Судя по всему, игроки на коронавирусном карантине оказались даже в более выгодных условиях: чем ближе к дому устраивает охоту пользователь, тем больше монстров появляется вокруг. К тому же, по утверждениям создателей, в новой версии получится даже быстрее получать яйца покемонов и активировать их, а на специальных точках в мире можно будет получить в два раза больше подарков.
Компания Niantic заявила, что действовала из лучших побуждений и, «учитывая ситуацию в области здравоохранения», в первую очередь думала о том, чтобы «игроки могли сами выбирать, куда им пойти и что делать» и ответственно относились к собственному и чужому здоровью. Согласно правилам игры, пользователь должен наводить камеру смартфона на различные локации и искать покемонов, которые прячутся от него.