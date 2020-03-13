Футбольные чемпионаты Германии и Франции приостановлены из-за коронавируса
Национальные чемпионаты Германии и Франции по футболу приостановлены из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили пресс-службы обеих лиг.
Турнир будет приостановлен 17 марта сроком до 2 апреля. Матчи ближайшего тура пройдут по расписанию при пустых трибунах.
Бундеслига и Лига 1 стали 11-м и 12-м европейскими чемпионатами по футболу, приостановленными из-за коронавируса. Ранее соревнования отменили в Италии, Испании, Дании, Греции, Нидерландах, США, Португалии, Чехии, Хорватии и Норвегии. Также были приостановлены чемпионаты Национальной баскетбольной лиги (США), баскетбольная Евролига, американский этап Кубка мира по лыжным гонкам, Национальная хоккейная лига (США).