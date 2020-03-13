FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -3
74.03р83.66р
13.03.2020 13:08
1
Печать

Футбольные чемпионаты Германии и Франции приостановлены из-за коронавируса

Национальные чемпионаты Германии и Франции по футболу приостановлены из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили пресс-службы обеих лиг.

Турнир будет приостановлен 17 марта сроком до 2 апреля. Матчи ближайшего тура пройдут по расписанию при пустых трибунах.

Бундеслига и Лига 1 стали 11-м и 12-м европейскими чемпионатами по футболу, приостановленными из-за коронавируса. Ранее соревнования отменили в Италии, Испании, Дании, Греции, Нидерландах, США, Португалии, Чехии, Хорватии и Норвегии. Также были приостановлены чемпионаты Национальной баскетбольной лиги (США), баскетбольная Евролига, американский этап Кубка мира по лыжным гонкам, Национальная хоккейная лига (США).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Гриб
Зато не приостановлены выборы.Вот это куда интереснее
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний