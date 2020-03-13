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13.03.2020 12:54
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Водитель «Туарега» не заметил трамвай на Авиаконструкторов и остановил три маршрута

Невнимательный водитель утром 13 марта собрал трамвайную пробку в Приморском районе Петербурга. Из-за легкого ДТП оказалась парализована работа трех трамвайных маршрутов.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на проспекте Авиаконструкторов водитель автомобиля Volkswagen Touareg выехал на разворот у дома 25 и «не увидел трамвай» 55-го маршрута. Столкновение было несильным, но движение трамваев в сторону Шуваловского проспекта оказалось парализовано.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что ДТП произошло в 10:26. Водитель «Фольксвагена» при повороте налево не убедился, что не создает помех для следующего по «выделенке» трамвая. Никто не пострадал, но задержка в движении трамваев в результате составила более получаса.

По проспекту Авиаконструкторов проходят три трамвайных маршрута: 18-й, 47-й и 55-й — и ждать пришлось всем. На кадрах с места ДТП можно насчитать более пяти составов. Восстановили движение в 11:01.

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