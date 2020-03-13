В Петербурге задержали «динозавра и аборигена» рынка Forex. Петербурженка отдала ему 3,5 млн рублей

Как стало известно «Фонтанке» 13 марта, накануне сотрудники полиции задержали 59-летнего трейдера, который позиционировал себя официальным представителем иностранного Forex-брокера «Ларсон энд Хольц». Его клиентом стала 37-летняя петербурженка, она согласилась в 2015 году вложиться во франшизу и отдала 3,5 млн рублей. Сделка оказалась фиктивной.

На Youtube можно найти выступление задержанного на Russian Trading Day, там он себя называет «динозавром и аборигеном» рынка Forex. «Скупердяй, жлоб, строит из себя невесть кого», — такой отзыв о нём оставил один из клиентов в Интернете.



В конце января в Петербурге прошли 50 обысков по делу о мошенничестве. По версии следствия, подозреваемые под видом официального представительства иностранного Forex-брокера «Ларсон энд Хольц», зарегистрированного на Маршалловых островах и не имеющего лицензии Центробанка РФ, изображали предоставление финансовых услуг по инвестиционному планированию, запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ». Также в материалах дела имеются сведения о том, что организаторы и персонал предоставляли доступ на внебиржевой рынок, обещая высокую доходность, а затем, получая от клиента минимум по 5 тысяч долларов, сообщали ему об убыточности его сделок. По версии следствия, фактически же петербуржцы не являлись участниками электронного валютного рынка Forex, а их средства похищались практически сразу после внесения. В полиции ущерб от бизнеса лжеброкеров оценили в 21 миллион рублей.

