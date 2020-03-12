«Вирус стал темой номер "один"». Кадыров посоветовал каждому «прочувствовать личную ответственность» за здоровье и на митинги не ходить

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал каждого человека «прочувствовать личную ответственность за сохранение своего здоровья и здоровья окружающих». Об этом он написал 12 марта вечером в своем телеграм-канале.



«Уверен, что слово «коронавирус» побило рекорды по упоминаемости в СМИ. Вирус стал темой номер «один». Он нарушил все планы отдельных стран и союзов государств в области политики, экономики, культуры, спорта. Закрываются границы, врачи и лидеры государств делают прогнозы о возможных масштабах экономических потерь и человеческих жертв», - пишет Кадыров.

