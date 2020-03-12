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12.03.2020 23:15
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«Вирус стал темой номер "один"». Кадыров посоветовал каждому «прочувствовать личную ответственность» за здоровье и на митинги не ходить

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал каждого человека «прочувствовать личную ответственность за сохранение своего здоровья и здоровья окружающих». Об этом он написал 12 марта вечером в своем телеграм-канале.

«Уверен, что слово «коронавирус» побило рекорды по упоминаемости в СМИ. Вирус стал темой номер «один». Он нарушил все планы отдельных стран и союзов государств в области политики, экономики, культуры, спорта. Закрываются границы, врачи и лидеры государств делают прогнозы о возможных масштабах экономических потерь и человеческих жертв», - пишет Кадыров.

Глава Чечни напоминает о правилах личной гигиены и рекомендует часто мыть руки. Однако главное во время эпидемии даже не это, уверен Кадыров.

«В первую очередь хочу призвать воздерживаться от участия ничем не оправданных массовых мероприятий, не посещать самим и не водить детей в места скопления людей, категорически отказаться от зарубежных поездок...», - заявил он.

И подчеркнул, что мусульмане всегда отличались чистоплотностью, а в Чечне до сих пор случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано.

Напомним, что в Петербурге почти 130 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Среди них девять детей. А число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 34 человек.

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