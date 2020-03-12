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12.03.2020 19:20
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«Победа» за неделю вывезет россиян из Германии и Испании

Авиакомпания «Победа» введет 12 рейсов для вывоза россиян из Германии и Испании. Об этом 12 марта сообщает ТАСС.

Рейсы позволят вывезти российских граждан, которые находятся в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В компании отметили, что вылеты будут производиться, несмотря на «серьезные дополнительные расходы», вплоть до 19 марта.

Днем ранее «Победа» приостановила полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону с 13 марта. До этого Росавиация ввела ограничения для авиаперевозчиков на полеты в Германию, Испанию и Францию из-за коронавируса.

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