«Победа» за неделю вывезет россиян из Германии и Испании

Авиакомпания «Победа» введет 12 рейсов для вывоза россиян из Германии и Испании. Об этом 12 марта сообщает ТАСС.



Рейсы позволят вывезти российских граждан, которые находятся в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В компании отметили, что вылеты будут производиться, несмотря на «серьезные дополнительные расходы», вплоть до 19 марта.

Днем ранее «Победа» приостановила полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону с 13 марта. До этого Росавиация ввела ограничения для авиаперевозчиков на полеты в Германию, Испанию и Францию из-за коронавируса.