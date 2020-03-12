Telegram-каналы сообщили о первой жертве коронавируса в России. Врачи это отрицают

Информация о первой жертве коронавируса в России оказалась ложной. Мужчина, который был госпитализирован в медцентр в Коммунарке, а позднее умер, не был носителем. Пневмонию ему тоже не ставили. Об этом 12 марта в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» сообщил заместитель главного врача по медицинской части медцентра Игорь Тюрин.

«Он умер не от коронавируса совершенно. Там совершенно другой диагноз», — сказал он.

Тюрин также опроверг наличие пневмонии у умершего пациента.

«Нет, там не пневмония, там инфекционного диагноза нет вообще. Просто к нам по экстренным показаниям в крайне тяжелом состоянии был доставлен пациент. Но он отношения не имеет к инфекционному заболеванию вообще», — подвёл итог врач.