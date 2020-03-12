Telegram-каналы сообщили о первой жертве коронавируса в России. Врачи это отрицают
Информация о первой жертве коронавируса в России оказалась ложной. Мужчина, который был госпитализирован в медцентр в Коммунарке, а позднее умер, не был носителем. Пневмонию ему тоже не ставили. Об этом 12 марта в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» сообщил заместитель главного врача по медицинской части медцентра Игорь Тюрин.
«Он умер не от коронавируса совершенно. Там совершенно другой диагноз», — сказал он.
Тюрин также опроверг наличие пневмонии у умершего пациента.
«Нет, там не пневмония, там инфекционного диагноза нет вообще. Просто к нам по экстренным показаниям в крайне тяжелом состоянии был доставлен пациент. Но он отношения не имеет к инфекционному заболеванию вообще», — подвёл итог врач.
Ранее telegram-каналы распространили информацию о 75-летнем мужчине, который вернулся из Италии, но 7 марта почувствовал себя плохо, обратился к врачам. Через 3 дня его направили в Коммунарку, якобы для обследования на коронавирус. В ночь на 12 марта он скончался.
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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.