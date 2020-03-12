А вы говорили «невидимый снег». Уборочная машина ГУДП «Центр» пригодилась при тушении пожара на Невском проспекте
Уборочная машина городского дорожного предприятия на Невском проспекте на время превратилась в пожарную. Благодаря ей удалось потушить загоревшуюся иномарку.
Видео происшествия опубликовано 12 марта в сообществе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга». На нем видно, что из-под капота черной «Рено» валит дым, а заливают пожар из шланга поливальной машины. «Не зря они ездят даже в дождь», — пишут пользователи в комментариях.
Напомним, на этот счет существовали различные мнения. Горожане прошедшей бесснежной зимой недоумевали по поводу мытья дорог под дождем и уборки «невидимого снега». Комитет по благоустройству, в свою очередь, объяснял специфику работ в таких климатических условиях.
Накануне комблаг сообщал, что ГУДП «Центр» приступило к полномасштабной мойке Невского проспекта. «Обычно в зимний период грязь с улиц города убирается и утилизируется вместе со снегом, — подчеркивали чиновники. — Однако в этом году, в связи с аномально теплой зимой и отсутствием снега, грязи на улицах скопилось больше, чем всегда, так что дорожные службы приступили к капитальной чистке города намного раньше. Только за 9 марта дорожники вылили на улицы города 4 тыс. кубометров воды. Это даже больше, чем уходит в более подходящий для такой уборки летний день».