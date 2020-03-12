Автор «Ежика в тумане» просит Мишустина остановить приватизацию «Союзмультфильма»

Мультипликаторы Юрий Норштейн, Андрей Хржановский и другие кинематографисты обратились в открытом письме к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой не допустить приватизации «Союзмультфильма» и передачи его «золотой коллекции» в частные руки. Соответствующей документ был направлен премьер-министру 10 марта. «В настоящее время киностудия «Союзмультфильм» включена в прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, и поступают тревожные сигналы о том, что «Союзмультфильм» будет приватизирован вместе с правами на «золотую коллекцию» мультфильмов», — говорится в обращении.

Авторы письма указывают, что студия ежегодно получает от использования коллекции и персонажей порядка 200 миллионов рублей, при том что за последние годы в нее государство вложило порядка миллиарда: «Возникает резонный вопрос: кто кого будет финансировать?» Называя золотую коллекцию студии «основанием, на котором только и возможно произрастание современного, «суверенного» отечественного искусства мультипликации», мультипликаторы просят приостановить приватизацию «Союзмультфильма». «Полагаем недопустимым принимать частные решения в отношении судьбы отдельных федеральных киностудий вне общей стратегии и контекста развития отечественного кинематографа, — сказано в тексте. — Важно также, чтобы разработка концепции велась с участием представителей киносообщества, а ее утверждение осуществлялось по итогам общественного обсуждения». Напомним, в январе 2020 года классики анимационного кино уже направляли открытое письмо президенту России. В том документе они просили президента впредь до принятия принципов развития и размещения кинопроизводства в стране приостановить все приватизационные процессы ФГУП «Союзмультфильм» и других киностудий.