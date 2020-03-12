Евросоюз не одобрил решение о закрытии США из-за коронавируса. Трамп ни с кем не советовался
Евросоюз не одобряет решение Штатов на месяц ограничить авиасообщение с европейскими странами. Как заявили 12 марта его представители, шаг был предпринят в одностороннем порядке и без предварительных переговоров.
По данным агентства Reuters, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского Совета Шарль Мишель выступили с заявление в четверг. Они высказали осуждение и объявили о том, что страны коалиции и так предпринимают «решительные» меры по борьбе с распространение коронавируса.
О временном ограничении перелётов Дональд Трамп сообщил нации лично. По его словам, новые правила вступят в силу в полночь 13 марта. Исключения коснутся только граждан Великобритании: лишь они смогут въезжать в страну.
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В свою очередь, Россия с пятницы также прерывает сообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией. Чартерные рейсы останутся исключительно для вывоза из этих стран российских туристов.