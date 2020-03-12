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12.03.2020 14:56
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Евросоюз не одобрил решение о закрытии США из-за коронавируса. Трамп ни с кем не советовался

Евросоюз не одобряет решение Штатов на месяц ограничить авиасообщение с европейскими странами. Как заявили 12 марта его представители, шаг был предпринят в одностороннем порядке и без предварительных переговоров.

По данным агентства Reuters, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского Совета Шарль Мишель выступили с заявление в четверг. Они высказали осуждение и объявили о том, что страны коалиции и так предпринимают «решительные» меры по борьбе с распространение коронавируса.

О временном ограничении перелётов Дональд Трамп сообщил нации лично. По его словам, новые правила вступят в силу в полночь 13 марта. Исключения коснутся только граждан Великобритании: лишь они смогут въезжать в страну.

Ситуацию с пневмонией нового типа Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией накануне. «Фонтанка» объяснила, что это значит.

В свою очередь, Россия с пятницы также прерывает сообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией. Чартерные рейсы останутся исключительно для вывоза из этих стран российских туристов.

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