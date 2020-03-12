Роскомнадзор внес сайт кампании против поправок в Конституцию в реестр блокируемых. Вопрос в персональных данных
Страница сайта, на котором подписываются те, кто против поправок, попала в реестр блокируемых Роскомнадзором. Его администраторы заметили себя в списке 12 марта.
Из данных сервиса по проверке ограничения доступа к сайтам следует, что какую-то из страниц портала заблокировали по решению Таганского районного суда на основании статьи 15.5 Ззакона «Об информации». В ней говорится об ограничениях доступа к страницам, которые обработаны с нарушениями в области персональных данных.
Судя по картотеке суда, истцом выступил московский Роскомнадзор, а ответчиком компания CloudFlare, которая в том числе предоставляет серверы и способы защиты информации. Дело пока только зарегистрировано, на 26 марта назначена беседа.
Тем временем создатели портала отметили, что будут пытаться сохранить доступ ко всей информации.
На сайте можно подписаться под манифестом граждан России, которые недовольны теми правками, которые могут быть внесены в конституцию. Как сообщили «Фонтанке» организаторы, на момент блокировки там оставили подписи 50 тысяч человек.
Сайт в настоящее время практически полностью недоступен. Из десятка опрошенных «Фонтанкой» пользователей, которые заходили на него с разных устройств и разных городов, только у двух ссылка оказалась рабочей.
Телеком-эксперт Филипп Кулин в своем Telegram канале отметил сомнительную политику обработки персональных данных на этом сайте. «Как это видится любому специалисту? Фишинг (сбор данных на доверии) не пойми кем под прикрытием острой темы», — написал генеральный директор хостинга DIPHOST.