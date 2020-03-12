Роскомнадзор внес сайт кампании против поправок в Конституцию в реестр блокируемых. Вопрос в персональных данных

Страница сайта, на котором подписываются те, кто против поправок, попала в реестр блокируемых Роскомнадзором. Его администраторы заметили себя в списке 12 марта.

Из данных сервиса по проверке ограничения доступа к сайтам следует, что какую-то из страниц портала заблокировали по решению Таганского районного суда на основании статьи 15.5 Ззакона «Об информации». В ней говорится об ограничениях доступа к страницам, которые обработаны с нарушениями в области персональных данных.



Фото: скриншот страницы сайта Роскомнадзора

Судя по картотеке суда, истцом выступил московский Роскомнадзор, а ответчиком компания CloudFlare, которая в том числе предоставляет серверы и способы защиты информации. Дело пока только зарегистрировано, на 26 марта назначена беседа.

