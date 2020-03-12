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12.03.2020 12:46
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В Петербурге студентам запретили поцелуи и объятия из-за коронавируса

Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий приказал сотрудникам и студентам в cвязи с потенциально опасной для жизни и здоровья эпидемиологической ситуацией в стране отказаться от физических контактов: приветственных рукопожатий, объятий и поцелуев.

Как следует из опубликованного 12 марта документа, деканам факультетов до 16 марта предписано довести приказ под подпись до всех обучающихся и сотрудников Университета профсоюзов. Его нарушения будут считаться грубыми дисциплинарными проступками. Контроль за исполнением Запесоцкий оставил за собой.

скриншот приказа на сайте ГУПа

В Петербурге уже почти 130 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Среди них девять детей.

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Комментарии (3)

SERGEY111
И то правда . Зачем нужны эти телячьи нежности - вполне достаточно сейчас высадить удачно десант в красивых лесах Камбоджи и можно с улыбкой на один угол рта спокойно закурить .
petr0f
Грубое нарушение приказа Запесоцкого ☝️😁
260642471
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