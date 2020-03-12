В Петербурге студентам запретили поцелуи и объятия из-за коронавируса

Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий приказал сотрудникам и студентам в cвязи с потенциально опасной для жизни и здоровья эпидемиологической ситуацией в стране отказаться от физических контактов: приветственных рукопожатий, объятий и поцелуев.



Как следует из опубликованного 12 марта документа, деканам факультетов до 16 марта предписано довести приказ под подпись до всех обучающихся и сотрудников Университета профсоюзов. Его нарушения будут считаться грубыми дисциплинарными проступками. Контроль за исполнением Запесоцкий оставил за собой.