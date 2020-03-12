В хорошем настроении в 2020 году просыпается каждый третий россиянин. 34% респондентов ВЦИОМ именно так ответили на просьбу «припомнить» своё настроение по утрам. При этом каждый десятый гражданин РФ (11%) на следующий день после 8 марта (опрос был проведён 9 марта 2020 года. — Прим. ред .) заявил, что просыпается «в плохом, подавленном настроении». Данные опубликованы 12 марта на сайте государственной социологический службы.

Каждый второй гражданин России (52%) встаёт утром с постели «ни в плохом, ни в хорошем настроении». Количество граждан, которые по утрам пребывают в этом «никаком» состоянии, с 2013 года выросло. Семь лет назад лишёнными эмоций по утрам были 44% россиян. При этом количество тех, у кого настроение по утрам хорошее или плохое, за тот же период упало. В 2013 году так отвечали 38% и 16% соответственно.

Каждый второй россиянин засыпает легко — 52%. А 53% просыпаются бодрыми. Долго не могут заснуть 42% жителей одной шестой части суши. 43% с утра «долго не могут раскачаться». При этом 46% россиян сетуют, что «по ночам часто просыпаются».



Счастье сновидения в России не испытывает каждый четвёртый гражданин. 27% респондентов ВЦИОМ вообще никогда не видят сны. Но каждый пятый россиянин (20%) видит сны каждую ночь. Несколько раз в неделю сны снятся 26% граждан. Каждый пятый (19%) видит сны несколько раз в месяц. Женщины видят сны чаще мужчин. Регулярно их видят 22% женщин и лишь 16% мужчин РФ.



Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ провёл среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.



Ровно год назад независимая социологическая служба «Левада-центр» сообщала, что в России не может нормально выспаться каждый второй человек.

