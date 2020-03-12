Иностранцы прекратили бронировать туры в Россию. Аннулированы заявки на полмиллиарда рублей

Причины отмены в закрытом сообщении с Китаем, Южной Кореей, Ираном, гражданам которых на время ограничили возможность безвизового въезда в Россию. Также накануне были ограничены авиаперелеты с некоторыми странами Европы — Францией, Германией, Испанией.

Туроператоры по въездному туризму сообщили о практически полной остановке продаж туров в Россию из-за распространения вируса COVID-19. В период с марта по май 2020 года были аннулированы заявки на сумму не менее 500 млн рублей, сообщает 12 марта Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, самые большие отмены идут по азиатскому рынку. Помимо групп из Китая и Южной Кореи, уже есть аннуляции из Вьетнама, Индонезии, Японии. Традиционно эти туристы начинают туристический сезон раньше турпотока из других стран. На втором месте — Ближний Восток, затем — Европа.

Многие группы еще готовы ехать в Россию, но в сокращенном виде — 10 человек вместо 35 туристов.

«Туроператоры полагают, что въездной туризм сейчас как никогда нуждается в господдержке: потеря летнего сезона, которая уже начинает просматриваться, может стать серьезнейшим ударом по отрасли за последние 20 лет», — говорится в сообщении АТОР. Однако «Интерфакс» выяснил, что Минфин пока не нашел «правовых оснований» для выплаты компенсаций.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».



По последним данным, число случаев коронавируса в мире превысило 120 тысяч. Более 4,3 тысячи человек умерли. В России заразились 28 человек, в том числе ребёнок.