Иностранцы прекратили бронировать туры в Россию. Аннулированы заявки на полмиллиарда рублей
Туроператоры по въездному туризму сообщили о практически полной остановке продаж туров в Россию из-за распространения вируса COVID-19. В период с марта по май 2020 года были аннулированы заявки на сумму не менее 500 млн рублей, сообщает 12 марта Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Причины отмены в закрытом сообщении с Китаем, Южной Кореей, Ираном, гражданам которых на время ограничили возможность безвизового въезда в Россию. Также накануне были ограничены авиаперелеты с некоторыми странами Европы — Францией, Германией, Испанией.
По данным АТОР, самые большие отмены идут по азиатскому рынку. Помимо групп из Китая и Южной Кореи, уже есть аннуляции из Вьетнама, Индонезии, Японии. Традиционно эти туристы начинают туристический сезон раньше турпотока из других стран. На втором месте — Ближний Восток, затем — Европа.
Многие группы еще готовы ехать в Россию, но в сокращенном виде — 10 человек вместо 35 туристов.
«Туроператоры полагают, что въездной туризм сейчас как никогда нуждается в господдержке: потеря летнего сезона, которая уже начинает просматриваться, может стать серьезнейшим ударом по отрасли за последние 20 лет», — говорится в сообщении АТОР. Однако «Интерфакс» выяснил, что Минфин пока не нашел «правовых оснований» для выплаты компенсаций.
Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».
По последним данным, число случаев коронавируса в мире превысило 120 тысяч. Более 4,3 тысячи человек умерли. В России заразились 28 человек, в том числе ребёнок.