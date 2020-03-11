Российский военный погиб в Сирии. «Техническая неисправность» также унесла жизни двух женщин
В результате ДТП с участием российского военного грузовика в Сирии погибли три человека — в том числе, контрактник, находившийся в кабине автомобиля. Об этом 11 марта сообщает местное информагентство Sana со ссылкой на начальника полиции Тартуса.
Как пишет «Интерфакс», гибель военнослужащего также подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что автомобиль Урал-4320 авиабазы Хмеймим съехал в кювет после столкновения с придорожной постройкой. Причиной ДТП могла стать техническая неисправность, заявили военные.
Сирийские СМИ уточняют, что в ДТП пострадали всего семь человек. По предварительной информации, погибли две гражданки Сирии и один российский военный, ранения получили еще двое россиян и пятеро сирийцев. Начальник полиции Тартуса также сообщил, что причиной аварии могла стать техническая неисправность или превышение скорости.